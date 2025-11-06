https://noticiaslatam.lat/20251106/rusia-derriba-261-drones-y-abate-hasta-1250-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1168220386.html

Rusia derriba 261 drones y abate hasta 1.250 soldados ucranianos en una jornada de combates

Rusia derriba 261 drones y abate hasta 1.250 soldados ucranianos en una jornada de combates

Las tropas rusas frustraron un intento de las FFAA de Ucrania de romper el cerco en la zona de la localidad de Petrovka, la región de Járkov, en la última...

De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 95 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 245 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó dos bombas con kits de guiado y derribó 261 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

