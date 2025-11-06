https://noticiaslatam.lat/20251106/rusia-derriba-261-drones-y-abate-hasta-1250-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1168220386.html
Rusia derriba 261 drones y abate hasta 1.250 soldados ucranianos en una jornada de combates
Sputnik Mundo
2025-11-06T11:11+0000
2025-11-06T11:11+0000
2025-11-06T11:11+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/06/1168219912_0:173:3026:1875_1920x0_80_0_0_729a4dced02a57d18ab790e1f22ad746.jpg
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 95 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 245 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó dos bombas con kits de guiado y derribó 261 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Las tropas rusas frustraron un intento de las FFAA de Ucrania de romper el cerco en la zona de la localidad de Petrovka, la región de Járkov, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.250 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 95 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 245 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras energéticas y de transporte que respaldaban las operaciones de las fuerzas de Ucrania, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 149 zonas", destacan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó dos bombas con kits de guiado y derribó 261 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 95.320 drones, 635 sistemas de misiles antiaéreos, 25.874 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.609 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.113 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 46.000 vehículos militares especiales.
