https://noticiaslatam.lat/20251106/plan-marroqui-de-autonomia-para-el-sahara-occidental-via-definitiva-para-acabar-con-el-conflicto-1168162956.html

Plan marroquí de autonomía para el Sahara Occidental: ¿vía definitiva para acabar con el conflicto?

Plan marroquí de autonomía para el Sahara Occidental: ¿vía definitiva para acabar con el conflicto?

Sputnik Mundo

La resolución aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU admite las tesis de Rabat para la región, pero entraña "contradicciones". También es producto de la... 06.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-06T16:11+0000

2025-11-06T16:11+0000

2025-11-06T16:11+0000

internacional

política

abdulah arabi

marruecos

españa

eeuu

corte internacional de justicia (cij)

frente polisario

consejo de seguridad de la onu

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/05/1a/1139887785_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_a6ebf7682f2fd144fbac6d765f07cc78.jpg

El episodio vivido el 31 de octubre en el Consejo de Seguridad de la ONU, con la aprobación de la Resolución 2797 que renueva la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso), representa un punto de inflexión significativo en el conflicto.Impulsada por EEUU como principal valedor de Marruecos, la resolución no solo extiende por otro año más el mandato técnico de la misión, sino que, por primera vez y de manera explícita, incluye un respaldo político a la iniciativa de autonomía bajo soberanía marroquí en tanto que "solución más viable". Esto supone un refuerzo de las tesis de Rabat, que desde 2007 promueve este plan, y un distanciamiento aparente del mandato original de la Minurso, que, en teoría, era y sigue siendo facilitar un referendo de autodeterminación.La redacción de la resolución fue producto de una intensa negociación. El texto inicial promovido por Washington tuvo que ser enmendado en múltiples ocasiones para lograr los votos necesarios. El resultado final, con las abstenciones de Pakistán, Rusia y China —estos dos últimos, miembros permanentes con derecho a veto—, es sintomático. Estas potencias consideraron que el texto estaba desequilibrado, al favorecer excesivamente la posición marroquí sin conceder un espacio suficiente a la contraparte, el Frente Polisario, que aboga por la independencia. Su abstención permitió la adopción de la resolución, pero denota la falta de consenso.La posición de Argelia, principal aliado y sostén del Frente Polisario, fue más contundente: rechazó participar en el proceso. Este país, que no es miembro del Consejo de Seguridad, pero alberga en su territorio a los refugiados saharauis y financia su causa, percibe la resolución como una imposición de los hechos consumados. El representante permanente de Argelia ante la ONU, Amar Ben Jamaa, subrayó que el texto no reflejaba la doctrina de la ONU sobre la descolonización. Y para explicarlo, citó a un expresidente estadounidense, Woodrow Wilson:Este fortalecimiento de la narrativa marroquí, auspiciado por EEUU, no hace, sino repercutir en la ya tensa relación entre Argel y Rabat, agravada en 2021, y consolida una dinámica regional donde la estabilidad se prioriza sobre el derecho a la autodeterminación, en detrimento de las aspiraciones independentistas del pueblo saharaui.El momento históricoLa aprobación de la Resolución 2797 prácticamente coincide en el tiempo con el 50.º aniversario de la Marcha Verde [6 de noviembre de 1975]. Aquel acontecimiento, en el que Marruecos movilizó a miles de civiles para tomar posesión del territorio mientras España, la potencia administradora, se retiraba en 1975, es el fundamento histórico de la actual ocupación."Desde meses atrás, EEUU venía apoyando a Marruecos en la futura invasión para impedir un Sáhara Occidental independiente que iba a situarse al lado de Argelia (paso libre al Atlántico) y del Movimiento de Países No Alineados, de un Portugal con un Gobierno postrevolucionario de izquierda, y de una España donde un ambicioso aspirante a rey como Juan Carlos de Borbón buscaba el apoyo de EEUU para subir al trono a cambio de abandonar el Sáhara y de dinero", afirma Daniel Lobato, analista internacional y miembro de Samidoun, la red internacional de solidaridad con los presos políticos palestinos.Según los cables diplomáticos mencionados, Juan Carlos de Borbón proporcionó a Washington información detallada sobre los planes de España en el Sahara, para ganarse el respaldo de EEUU una vez asumió la jefatura del Estado. El resultado fue que la capacidad de maniobra de Madrid en el Sahara quedó cercenada para la posteridad y Kissinger organizó de facto la logística de la Marcha Verde. La dimisión de responsabilidades de España en su excolonia, ¿condenó esto el rumbo de la posterior política exterior del país?Para Lobato, la subordinación a intereses extranjeros marca la renuncia a la soberanía en política internacional. "Porque la pertenencia a la UE, brazo político-económico de la OTAN, implica a su vez una subordinación absoluta a EEUU. No hay nada que España pueda decir o hacer mientras permanezca en ese esquema de subordinación UE-OTAN-EEUU, sometida a un poder principal, EEUU, que impone que el Sáhara Occidental es de Marruecos".En su opinión, la actual postura del Gobierno de España sobre la resolución de la problemática del Sahara Occidental es gregaria de la relación subordinada a EEUU. "Poco importan las posiciones de los dos principales partidos que han gobernado España", asume, porque llegado el momento, "solo somos extensiones orgánicas de la Casa Blanca, de modo que nunca será España un socio fiable en la cuestión del Sáhara ni en ninguna otra"."Un triunfo menor"La resolución aprobada trasciende la mera renovación técnica de la Minurso. Simboliza un intento de cambio de paradigma, que abandona progresivamente la búsqueda de un referendo de autodeterminación —considerado inviable por Rabat— y abraza la solución autonómica como un mal menor pragmático.Al respecto, Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario para España, remite a Sputnik a la posición oficial de la organización, que sostiene que "el derecho a la autodeterminación no es un concepto interpretable" y que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ya estableció que "sin consulta no hay autodeterminación".Este diplomático saharaui recuerda que el texto aprobado mantiene la elaboración de un referendo como la labor de la Minurso, "la garantía de que el pueblo del Sahara Occidental pueda ejercer su derecho a la autodeterminación". No obstante, la inclinación de la resolución hacia la autonomía bajo soberanía marroquí, puede ser vista como una validación de facto de la anexión del territorio, una recompensa a la política de hechos consumados y que relega el papel de España, la cual, hasta el día de hoy, evade sus responsabilidades como antigua potencia colonial según el derecho internacional."Hay cierto triunfo para Marruecos, aunque sea un triunfo menor, porque sigue monopolizando el debate y los textos con su fraude de autonomía", opina Lobato, que lamenta que los "hechos consumados y perpetuados en el tiempo" favorezcan a Marruecos. "Porque la Minurso no avanza en lo mandatado en 1991. La palabra 'autodeterminación' aparece de nuevo en el texto gracias a la presión de algunas potencias, pero hay que recordar que la CIJ ya determinó en 1975 que no había vínculos de soberanía de ningún tipo entre el Sahara y Marruecos o Mauritania. La sentencia de la CIJ dirige inexcusablemente hacia la autodeterminación", añade.El contexto internacionalSe da la paradoja de que la Resolución 2797, producto de la presión estadounidense, acaece en un momento de grandes crisis internacionales cuyos desarrollos ponen precisamente en cuestión la hegemonía de EEUU en el mundo, ya sea en Oriente Medio o en el este de Europa. Como firmante de los Acuerdos de Abraham, Marruecos es un país al que Washington favorece en aras de vehicular sus planes estratégicos en el norte de África y Mediterráneo occidental."La retórica sobre la autonomía del Sahara Occidental dentro de Marruecos es la misma que la retórica sobre los dos Estados en Palestina, una idea fraudulenta, España hizo una copia patética de la entrega de un pueblo a unos invasores, como hizo el Reino Unido", afirma Lobato, en referencia al abandono por parte española "a cambio de nada" de las "obligaciones legales" de descolonizar el territorio y favorecer su autodeterminación, actitud que vincula a "la falta de soberanía" y a la "subordinación" ante EEUU y Francia.El papel de la UEEn los últimos años, España, Alemania y otros países europeos han variado su posición sobre el contencioso del Sahara Occidental, tras presiones de EEUU y en aras de primar la relación de la UE con un socio fundamental como Marruecos. No obstante, el Tribunal Europeo de Justicia falló en su momento contra el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, precisamente por lesionar los intereses de los saharauis.Habida cuenta del texto de la Resolución 2797 y del giro pro marroquí del Gobierno español desde 2022, cabe preguntarse si tal ánimo se trasladará también a su sociedad, todavía abiertamente pro saharaui.El Frente Polisario subraya que la resolución alberga "numerosas contradicciones a lo largo de su argumentación", resultado de la "ardua negociación" que antecedió a su aprobación. Además, resalta que el Consejo de Seguridad "es solo un grupo de Estados". "En ningún caso cabe afirmar que es el posicionamiento de los Estados ni de la sociedad civil, la cual siempre se ha mostrado a favor del derecho de autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental", apunta Arabi.

https://noticiaslatam.lat/20240825/la-injerencia-de-francia-en-la-region-del-sahara-occidental-demuestra-arrogancia-colonialista-1157044490.html

https://noticiaslatam.lat/20240818/como-eeuu-intenta-aferrarse-a-su-hegemonia-en-africa-ante-el-avance-de-rusia-1156890492.html

marruecos

españa

eeuu

sáhara occidental

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

política, abdulah arabi, marruecos, españa, eeuu, corte internacional de justicia (cij), frente polisario, consejo de seguridad de la onu, 💬 opinión y análisis, 🌍 europa, 🌍 áfrica, sáhara occidental, autodeterminación