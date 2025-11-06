Mundo
Caen los valores de las acciones de empresas de inteligencia artificial en los mercados globales
Caen los valores de las acciones de empresas de inteligencia artificial en los mercados globales
Las acciones de compañías clave en el sector de inteligencia artificial, como Nvidia y las que invierten fuertemente en esta tecnología, experimentaron fuertes descensos a medida que los inversores optaban por asegurar ganancias y reconsiderar las elevadas valoraciones. La preocupación por la sostenibilidad del gasto en inversiones de IA por parte de las grandes empresas tecnológicas sigue siendo un factor clave que influye en el sentimiento general del mercado, sostuvo el diario The Telegraph al analizar la reciente caída.Esta semana se reportó que las empresas que desarrollan inteligencia artificial podrían empezar a interferir en el mercado de bonos, debido a las ofertas que realizan para financiar la creación y mantenimiento de centros de datos.De acuerdo con datos del Financial Times, los gigantes tecnológicos han emitido más de 200.000 millones de dólares en bonos de deuda como un mecanismo para financiar los grandes centros de procesamiento de datos, fundamentales para la expansión y desarrollo de la inteligencia artificial.
El descenso registrado puso fin al rally alcista de los últimos meses y avivó los temores de estar frente a una nueva burbuja tecnológica. Esta corrección se manifestó en una caída significativa en los principales índices, especialmente en el tecnológico Nasdaq de Wall Street, y se extendió a los mercados de Asia y Europa.
Las acciones de compañías clave en el sector de inteligencia artificial, como Nvidia y las que invierten fuertemente en esta tecnología, experimentaron fuertes descensos a medida que los inversores optaban por asegurar ganancias y reconsiderar las elevadas valoraciones.

La preocupación por la sostenibilidad del gasto en inversiones de IA por parte de las grandes empresas tecnológicas sigue siendo un factor clave que influye en el sentimiento general del mercado, sostuvo el diario The Telegraph al analizar la reciente caída.
Esta semana se reportó que las empresas que desarrollan inteligencia artificial podrían empezar a interferir en el mercado de bonos, debido a las ofertas que realizan para financiar la creación y mantenimiento de centros de datos.

De acuerdo con datos del Financial Times, los gigantes tecnológicos han emitido más de 200.000 millones de dólares en bonos de deuda como un mecanismo para financiar los grandes centros de procesamiento de datos, fundamentales para la expansión y desarrollo de la inteligencia artificial.
