Rusia golpea infraestructuras energéticas de Ucrania y abate hasta 1.460 soldados ucranianos en una jornada de combates

Rusia golpea infraestructuras energéticas de Ucrania y abate hasta 1.460 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia golpearon infraestructuras energéticas ucranianas en la última jornada de la operación militar especial, reporta la Defensa rusa. Además, las... 05.11.2025

De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 470 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 160 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 285 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó una bomba con kit de guiado, 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 123 aeronaves no tripuladas.Ucrania perdió unos 1.460 militares en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

