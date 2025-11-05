Rusia golpea infraestructuras energéticas de Ucrania y abate hasta 1.460 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA de Rusia golpearon infraestructuras energéticas ucranianas en la última jornada de la operación militar especial, reporta la Defensa rusa. Además, las tropas rusas siguen cerrando el cerco a las tropas de Ucrania en la zona de Kúpiansk, en la región de Járkov, y en la ciudad de Krasnoarmeisk (Pokrovsk), en la república popular de Donetsk.
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 470 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 160 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 285 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras energéticas y de transporte que garantizaban el funcionamiento de las fuerzas de Ucrania, una planta de ensamblaje de aeronaves no tripuladas, almacenes de municiones, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", destacan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó una bomba con kit de guiado, 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 123 aeronaves no tripuladas.
Ucrania perdió unos 1.460 militares en las últimas 24 horas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 95.059 drones, 635 sistemas de misiles antiaéreos, 25.862 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.609 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.099 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 45.925 vehículos militares especiales.
