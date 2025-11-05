Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20251105/rusia-golpea-infraestructuras-energeticas-de-ucrania-y-abate-hasta-1460-soldados-ucranianos-en-una-1168189065.html
Rusia golpea infraestructuras energéticas de Ucrania y abate hasta 1.460 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia golpea infraestructuras energéticas de Ucrania y abate hasta 1.460 soldados ucranianos en una jornada de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA de Rusia golpearon infraestructuras energéticas ucranianas en la última jornada de la operación militar especial, reporta la Defensa rusa. Además, las... 05.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-05T12:42+0000
2025-11-05T12:42+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/05/1168188674_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17e0ea8b23f3bd3834c67736e11f281f.jpg
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 470 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 160 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 285 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó una bomba con kit de guiado, 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 123 aeronaves no tripuladas.Ucrania perdió unos 1.460 militares en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/05/1168188674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ee9309b38774afda1fad65f02956af6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto

Rusia golpea infraestructuras energéticas de Ucrania y abate hasta 1.460 soldados ucranianos en una jornada de combates

12:42 GMT 05.11.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 05.11.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Las FFAA de Rusia golpearon infraestructuras energéticas ucranianas en la última jornada de la operación militar especial, reporta la Defensa rusa. Además, las tropas rusas siguen cerrando el cerco a las tropas de Ucrania en la zona de Kúpiansk, en la región de Járkov, y en la ciudad de Krasnoarmeisk (Pokrovsk), en la república popular de Donetsk.
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 470 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 160 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 285 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras energéticas y de transporte que garantizaban el funcionamiento de las fuerzas de Ucrania, una planta de ensamblaje de aeronaves no tripuladas, almacenes de municiones, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", destacan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó una bomba con kit de guiado, 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 123 aeronaves no tripuladas.
Ucrania perdió unos 1.460 militares en las últimas 24 horas.
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2025
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
19 de septiembre, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 95.059 drones, 635 sistemas de misiles antiaéreos, 25.862 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.609 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.099 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 45.925 vehículos militares especiales.

El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала