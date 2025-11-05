"Puede haber una sorpresa": el desafío de las encuestas en una elección presidencial inédita en Chile
03:00 GMT 05.11.2025 (actualizado: 07:31 GMT 05.11.2025)
Chile se está alistando para las próximas elecciones presidenciales.
A pesar de mostrar una tendencia favorable para Jeannette Jara y José Antonio Kast, las encuestas de opinión en Chile han tenido problemas para explicar el comportamiento de los más de tres millones de los nuevos votantes. Expertos consultados por Sputnik analizaron el perfil de los indecisos y hacia dónde pueden decantarse al emitir su voto.
La obligatoriedad del voto, restituida en 2022, pero que se implementará por primera vez en las elecciones presidenciales, se ha convertido en uno de los temas clave para los analistas a la hora de anticipar los resultados el 16 de noviembre, cuando se elegirá a quien suceda a Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda.
A diferencia de los comicios anteriores en que la inscripción en el padrón electoral y el voto eran voluntarios, la convocatoria obligará —a fuerza de multas que van de los 36 a 127 dólares— a concurrir a las urnas a millones de chilenos que hasta ahora evitaban participar de los comicios. Para las empresas detrás de las encuestas de intención de voto, el nuevo marco normativo plantea un nuevo desafío a la hora de comprender a los indecisos y a aquellos que pueden llegar a definirse en las últimas horas de campaña.
"Por primera vez en la historia hay un electorado que nunca ha votado, que se estima en 3,5 millones de personas, y entre 5 y 6 millones de electores no habituales, que votaron alguna vez en el pasado pero no lo hacen de manera constante", explicó a Sputnik el sociólogo Juan Pardo, director de la consultora Feedback Research.
El experto reconoció que, si bien la mayoría de las encuestas coinciden en un probable escenario de segunda vuelta entre la oficialista Jeannette Jara (Unidad por Chile) y el opositor José Antonio Kast (Partido Republicano), los sondeos "tienen el problema de no estar reflejando bien la conducta o inclinación de segmentos que son muy despolitizados".
En ese sentido, el especialista indicó que, de acuerdo a lo que estiman las consultoras, muchos de los votantes jóvenes pueden definir a quién votarán en los últimos días de la campaña "o incluso el mismo día de la elección".
"Desinteresados" o "desapegados"
César Gamarra, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), dijo a Sputnik que el voto obligatorio introdujo un "cambio de paradigma" en las encuestas, que hasta ahora se centraban en identificar al "votante probable" y ahora deben intentar descifrar qué harán aquellos que generalmente no acuden a las urnas. El nuevo escenario hizo que estudios del propio CEP hechos seis meses antes de los comicios, identificaran a casi un 45% de encuestados todavía no sabía a quién votar.
Para Gamarra, coautor de varios estudios sobre indecisos hechos este año por el CEP, las encuestas pueden fallar si pretenden tomar a los chilenos que aún no definieron su voto como un grupo homogéneo.
"Dentro de los indecisos hay grupos muy distintos y en general decimos que la indecisión puede ocurrir por dos cosas: por desinterés en la política o porque la oferta electoral aparece como poco atractiva", explicó el investigador.
Así, los estudios del CEP han dividido a los indecisos en dos grandes grupos a partir de sus encuestas: los "desinteresados" y los "desapegados". Mientras los primeros son los que, si bien no muestran interés en la elección actual, sí han participado de comicios anteriores; los segundos son aquellos que jamás han votado o lo han hecho de forma muy esporádica.
Para Gamarra, entre los hallazgos más interesantes de su estudio radica en que esta clasificación de los indecisos puede ser útil para intentar predecir qué definición podrían tomar antes de las elecciones. Para el académico los desinteresados que no opten por el voto en blanco o nulo podrían terminar repartiéndose "entre los candidatos típicos" como Jara, Kast o la centroderechista Evelyn Matthei (Chile Grande y Unido), los denominados como desapegados tienen "un alejamiento tal de la política que es más probable que se vuelquen por outsiders como Franco Parisi (Partido de la Gente) o Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).
Gamarra añadió que "hay evidencia" de que en las primeras contiendas electorales con voto obligatorio en Chile —el plebiscito constitucional de 2022 y las elecciones regionales de 2024— una "nueva masa de votantes" que ingresó al padrón electoral optó por este tipo de discursos "antisistema".
31 de octubre, 05:55 GMT
El ascenso de Kaiser
Este fenómeno podría haber sido alentador para Kaiser, un exyutubero que, tras acercarse a Kast, acabó siendo electo diputado en 2021 y que en 2024 fundó el Partido Nacional Libertario para competir por la Presidencia. La irrupción del libertario obligó a Kast y a Matthei a repensar sus estrategias y su ascenso en las encuestas lo colocan ahora en un posible tercer lugar.
"Hay un bloque muy duro de derecha que representa aproximadamente el 40% del electorado y que se mueve entre Kast y Kaiser dependiendo de la dureza del discurso. Lo que Kast representaba en 2021, cuando era un poco más agresivo, hoy en día lo representa Kaiser y se van trasvasando votos entre ellos", apuntó Pardo.
El sociólogo consideró aún "improbable" que Kaiser pueda desplazar el lugar de Jara y Kast en un balotaje, pero no descartó que, en función del estado actual del electorado chileno, "pueda haber una sorpresa" no prevista por las encuestas. Al respecto, enfatizó que existe "una generación antisistema" que pudiera estar "más inclinada a la derecha".
Gamarra apuntó que ese "indeciso de derecha" que todavía puede estar dudando entre Kast, Kaiser o Matthei parece estar, de acuerdo a los estudios, "más a la derecha" que los votantes de derecha ya convencidos. Esa podría ser una posible explicación de por qué, por ejemplo, Mattei perdió votos y Kaiser los ganó, especuló el experto, aclarando que este tipo de trasvases siguen siendo muy difíciles de medir para las encuestas.
Así las cosas, el investigador del CEP consideró que se está dando en Chile una "volatilidad" en el voto que "no es atípica en América Latina" y que, según el analista, en su momento explicó la victoria electoral de Pedro Castillo (2021-2022) en Perú. "Era una persona que no aparecía en los sondeos, pero creció en los momentos muy previos a la elección y terminó ganando", apuntó.
"Creo que no se puede desestimar la oscilación y la volatilidad del voto. Creo que hay una posibilidad no menor de que el resultado sea sorprendente para todos", sostuvo Gamarra.
Pardo, por su parte, remarcó que la tendencia hacia un balotaje entre Jara y Kast parece consolidada en todas las encuestas, los últimos días de campaña podrían favorecer alguna de esas sorpresas. "Si alguno de los candidatos comete una torpeza en los últimos días, podría perder impulso en la última milla", sintetizó.
