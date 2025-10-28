https://noticiaslatam.lat/20251028/candidatos-presidenciales-de-chile-optan-por-la-moderacion-en-el-ultimo-debate-previo-a-las-1167957001.html

Candidatos presidenciales de Chile optan por la moderación en el último debate previo a las elecciones

28.10.2025

A tres semanas de las elecciones presidenciales, los ocho candidatos a ocupar el Palacio de la Moneda se enfrentaron en lo que fue el último debate presidencial antes de los comicios.La cita, organizada por el Canal 13 del país latinoamericano, congregó a Jeannette Jara (Unidad por Chile), José Antonio Kast (Partido Republicano), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Franco Parisi (Partido de la Gente), Evelyn Matthei (Chile Grande y Unido) y a los independientes Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.Además de la presentación inicial y un espacio en el que pudieron hacer preguntas y comentarios entre ellos, los candidatos debieron responder sobre tres ejes temáticos: seguridad, crimen organizado y narcotráfico; economía, empleo y pensiones; y política y contingencia.A pesar de que, según Canal 13, el debate dominó la audiencia televisiva durante la noche del 26 de octubre, alcanzando picos máximos de casi un millón de televidentes y más de 500.000 en transmisiones digitales, analistas coinciden en que el encuentro entre los candidatos se caracterizó por la moderación.El experto recordó que los debates presidenciales suelen "favorecer mucho más a quienes están abajo en las encuestas y no tienen mucho que perder", dándoles la posibilidad de crecer en popularidad a partir de mensajes "altisonantes" o "propuestas innovadoras". En contrapartida, reafirmó el analista, los candidatos más consolidados tienen pocas oportunidades de "despegar" a partir de estos ejercicios.El analista político chileno Simón Rubiños Cea añadió, consultado por este medio, que los debates suelen no ser para estos candidatos "espacios en los que puedan tirarse a la piscina con propuestas que puedan convertirse en un error".Esto se vuelve más importante, señaló el analista, en un escenario en el que muchos de los votantes todavía no definieron a quién apoyarán el 16 de noviembre. En efecto, un estudio de Panel Ciudadano indicó que, al mes de septiembre, uno de cada cuatro chilenos todavía no había decidido su voto.Kast y un pacto de no agresiónPara Grimaldi, una de las particularidades del debate estuvo en la falta de confrontación entre los tres principales candidatos opositores: Kast, Kaiser y Matthei. Es que, a pesar de que el formato de debate posibilitaba cruces directos entre ellos, los tres evitaron la confrontación.Para el analista, esto se ve particularmente en Kast —al que las encuestas muestran como el más probable rival de Jara en una segunda vuelta—, que ha ido dejando de lado "un discurso más radical" para ensayar cierto viraje "hacia el centro, al menos en la moderación del discurso", pensando en la necesidad de no perder apoyos ante una eventual definición presidencial.Para Rubiños Cea, Kast se encuentra actualmente ante el desafío de que su candidatura "se desfonde hacia el centro o hacia la extrema derecha, mejor representada por Kaiser". Así las cosas, el líder del Partido Republicano requiere "conservar su masa votante" para asegurarse el pasaje al balotaje y los posibles apoyos de sus ahora contendientes.De hecho, un posible crecimiento electoral de Kaiser podría convertirse en una amenaza para el propio Kast. Varias de las más recientes encuestas muestran un crecimiento de Kaiser que ya lo colocaría en el tercer puesto, con hasta cinco puntos de distancia con Kast.Para Grimaldi, de haber un ganador en el debate del 26 de octubre, bien podría ser Kaiser, que logró mostrarse "muy preciso en un debate en el que los demás candidatos dijeron cosas muy vagas" y con propuestas concretas en el campo de la seguridad, especialmente en relación a transformaciones en la Justicia y la Fiscalía.Jara busca despegarse de la idea de "continuidad"A pesar de tener prácticamente asegurado el lugar en una probable segunda vuelta, Jara no está exenta de desafíos en el último tramo de campaña. La candidata y dirigente del Partido Comunista de Chile buscó evitar las confrontaciones, defendió la presencia militar en las fronteras y desestimó la posibilidad de indultar al exguerrillero comunista Mauricio Hernández Norambuena.Para Rubiños Cea, Jara "se muestra un poco más moderada" en virtud de su necesidad de defenderse de algunos dirigentes del centro y la centroizquierda que anunciaron su apoyo a Matthei debido a la filiación comunista de Jara. Sin embargo, el analista advirtió que la candidata tampoco puede "distanciarse mucho de las bases que están apoyándola".Grimaldi apuntó que el rechazo a Jara por ser "comunista" se expresa más "en los votantes más mayores" y no tanto en los jóvenes. Por eso, consideró que el verdadero desafío es como buscar la victoria electoral siendo la candidata del oficialismo a pesar de "la tendencia a la alternancia que se ha instalado en Chile desde 2010".Así las cosas, el analista explicó que Jara ha hecho esfuerzos por diferenciarse del Gobierno de Gabriel Boric. Por ejemplo, durante el debate, fue crítica con el error de cálculo del actual Gobierno en el cobro de tarifas de energía eléctrica que generó sobreprecios a los hogares chilenos.Rubiños Cea, por su parte, considera que una de las claves estará en saber si Jara logra "romper el techo del 30% que han tenido los oficialismos".Para Grimaldi, las posibilidades de Jara crecen en la medida en que también Kaiser crezca en las encuestas, ya que le será más fácil mostrarse como una alternativa a un candidato más "radical".

