Fuerzas rusas mantienen rodeadas a las tropas de Kiev en varias zonas del frente de la operación militar especial

04.11.2025

De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 430 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 105 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 225 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 3 bombas con kits de guiado, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 204 aeronaves no tripuladas.Kiev perdió unos 1.300 militares en las últimas 24 horas de combates.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

