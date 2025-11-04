Fuerzas rusas mantienen rodeadas a las tropas de Kiev en varias zonas del frente de la operación militar especial
Las FFAA rusas siguen cerrando el cerco a las tropas ucranianas en las zonas de Petropávlovka, Kúpiansk, en la región de Járkov, en la de Dimítrov y en la de la ciudad de Krasnoarmeisk (Pokrovsk), en la república popular de Donetsk, reportan desde la Defensa rusa.
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 430 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 105 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 225 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras energéticas y de transporte que garantizaban el funcionamiento de las empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, una fábrica de proyectiles de artillería, un almacén de combustible, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 3 bombas con kits de guiado, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 204 aeronaves no tripuladas.
Kiev perdió unos 1.300 militares en las últimas 24 horas de combates.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 94.936 drones, 635 sistemas de misiles antiaéreos, 25.837 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.609 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.065 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 45.800 vehículos militares especiales.
