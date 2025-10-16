Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251016/la-cia-en-venezuela-una-operacion-psicologica-que-multiplica-el-efecto-de-intimidacion-1167588042.html
¿La CIA en Venezuela?: "Una operación psicológica que multiplica el efecto de intimidación"
¿La CIA en Venezuela?: "Una operación psicológica que multiplica el efecto de intimidación"
Sputnik Mundo
La confirmación pública del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre haber autorizado personalmente a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus... 16.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-16T02:30+0000
2025-10-16T02:30+0000
américa latina
💬 opinión y análisis
venezuela
cia
eeuu
política
seguridad
washington
la fuerza armada nacional bolivariana (fanb) de venezuela
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/10/1167587783_0:70:1025:646_1920x0_80_0_0_b103711442f84b1d49549505c444ec1b.jpg
A la par, el Gobierno venezolano activó el Plan Independencia 200 en las regiones estratégicas de Caracas y Miranda.Para analizar lo ocurrido, en una charla para Sputnik, el politólogo y analista geopolítico William Serafino explica que la autorización de Trump a la CIA es una respuesta a la efectiva capacidad de contención demostrada por el Estado venezolano. El experto argumenta que el objetivo estratégico de estas acciones sería superar el "umbral de contención" que, hasta ahora, ha frustrado las campañas de desestabilización contra el país sudamericano.El patrón operativo en cursoAl ser consultado sobre las razones que impulsarían a Washington a permitir este tipo de acciones, Serafino argumenta que es probable que estas operaciones "nunca han dejado de autorizarse". El analista sugiere que la filtración actual podría ser, de hecho, "una fotografía en sepia de decisiones tomadas con mucha anterioridad". Sin embargo, identifica un catalizador inmediato: "el paso es una respuesta a la gran capacidad de contención que ha exhibido el Gobierno venezolano, en aras de frustrar desde atentados terroristas hasta operaciones de bandera falsa". Según Serafino, Washington estaría buscando "un impulso adicional que les permita no solo superar ese umbral de contención, sino como recurso alterno ante la perspectiva de que una intervención militar convencional no se produzca finalmente".Sobre la naturaleza concreta que estas operaciones podrían adoptar, el especialista anticipa que seguirían "el registro, el patrón y el molde operativo de eventos de desestabilización y violencia en el pasado reciente". Entre ellas, enumera "asesinatos selectivos e introducción de armas para crear focos de insurrección armada".Un elemento central en esta estrategia, advierte, es la narrativa fabricada por EEUU sobre presuntos grupos del narcotráfico. Para Serafino, este el hilo conductor de potenciales operaciones, destinadas a generar "hechos de sangre", lo cual es sumamente peligroso.Esto "habilitaría acciones propias de los modelos criminales de contrainsurgencia que [Washington] ha implementado históricamente en América Latina".El dilema de la cohesión nacionalFrente a la premisa de que una operación de alta visibilidad, al estilo del asesinato del general iraní Qasem Soleimani, podría cohesionar aún más al pueblo venezolano contra una amenaza externa, Serafino plantea que esta es "la gran incógnita de la operación de cambio de régimen". La pregunta clave, expone, es "¿Hasta dónde es posible avanzar manteniendo un relato de triunfo, aunque sea relativo y parcial, pero evadiendo efectos contraproducentes importantes para la agenda de Washington?".El analista considera que "ese equilibrio, en términos de teoría de juegos y cálculo de costo-beneficio, no está del todo resuelto". Esta incertidumbre, intuye, explica por qué "el impulso desestabilizador se sigue basando en la triangulación de ataques a pequeñas embarcaciones, amenazas militares y operaciones psicológicas". Serafino identifica un patrón claro en los últimos meses: "primero un ataque ilegal, sanguinario y sin pruebas que vinculen a Venezuela en el Caribe, luego proyección de poder mediante movilización de activos militares ofensivos y, posteriormente, filtraciones que buscan intimidar al Gobierno y al país". Mantener la conmoción y reiniciar el cicloRespecto a si toda esta estrategia constituye una operación psicológica para mantener un estado de máxima presión, Serafino afirma que se trata de una estrategia de este talante.Asimismo, detalla que se estaría empleando para "multiplicar el efecto de intimidación y cerco geopolítico" de eventos, como los ataques a embarcaciones,La publicación en un medio de comunicación importante, en cambio, "mantiene la agenda en la palestra y a la opinión pública en estado de conmoción, mientras se reinicia la triangulación", lo cual caracteriza a la estrategia estadounidense.Antecedentes históricos a los eventos actualesAl revisar los antecedentes históricos de operaciones similares que hayan derivado en un cambio de régimen, Serafino esquematiza tres modelos de intervención estadounidense en América Latina: "el golpe de Estado tradicional (Guatemala, Brasil), la invasión militar punitiva (República Dominicana, Panamá, Haití) y la infiltración paramilitar con fines de guerra sucia".El especialista advierte que la aplicación mecánica de este formato tropieza con realidades venezolanas particulares. "Un extenso territorio, un entorno geopolítico manejable, un aparato defensivo sólido y una doctrina militar de defensa integral profundamente arraigada en el Gobierno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y en las corrientes políticas patrióticas y soberanistas del país, que van más allá del chavismo", pondera.La combinación de medidas defensivas como el Plan Independencia 200, la alerta ante movimientos militares extranjeros y la resiliencia demostrada frente a operaciones previas, configura un escenario donde, según Serafino, los embates encubiertos enfrentan obstáculos estructurales, que complican sustancialmente sus objetivos finales."Es en esta singularidad donde encuentra la principal dificultad para Washington. No percibo que sea tan fácil y lineal traducir una operación encubierta" para buscar un cambio gubernamental, concluye.
https://noticiaslatam.lat/20251015/1167583249.html
https://noticiaslatam.lat/20251014/1167536701.html
https://noticiaslatam.lat/20251007/washington-apuesta-mas-a-la-solucion-por-la-via-violenta-en-su-relacion-con-venezuela-dice-analista-1167246876.html
https://noticiaslatam.lat/20251012/1167469046.html
venezuela
eeuu
washington
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
José Negrón Valera
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png
José Negrón Valera
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/10/1167587783_43:0:951:681_1920x0_80_0_0_5dad586ee09404624a7084aba1041351.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
💬 opinión y análisis, venezuela, cia, eeuu, política, seguridad, washington, la fuerza armada nacional bolivariana (fanb) de venezuela
💬 opinión y análisis, venezuela, cia, eeuu, política, seguridad, washington, la fuerza armada nacional bolivariana (fanb) de venezuela

¿La CIA en Venezuela?: "Una operación psicológica que multiplica el efecto de intimidación"

02:30 GMT 16.10.2025
© AP Photo / Kevin WolfLa CIA.
La CIA. - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Kevin Wolf
Síguenos en
José Negrón Valera - Sputnik Mundo
José Negrón Valera
Todos los artículos
La confirmación pública del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre haber autorizado personalmente a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) para actuar en Venezuela a través de operaciones encubiertas, cierra un día de altas tensiones dentro de la escalada militar documentada de Washington en el Caribe.
A la par, el Gobierno venezolano activó el Plan Independencia 200 en las regiones estratégicas de Caracas y Miranda.
Para analizar lo ocurrido, en una charla para Sputnik, el politólogo y analista geopolítico William Serafino explica que la autorización de Trump a la CIA es una respuesta a la efectiva capacidad de contención demostrada por el Estado venezolano.
El experto argumenta que el objetivo estratégico de estas acciones sería superar el "umbral de contención" que, hasta ahora, ha frustrado las campañas de desestabilización contra el país sudamericano.
Maduro sobre la CIA: América Latina no quiere sus golpes de Estado - Sputnik Mundo, 1920, 15.10.2025
Maduro sobre la CIA: "América Latina no quiere sus golpes de Estado"
ayer, 23:09 GMT

El patrón operativo en curso

Al ser consultado sobre las razones que impulsarían a Washington a permitir este tipo de acciones, Serafino argumenta que es probable que estas operaciones "nunca han dejado de autorizarse".

En su visión, las operaciones encubiertas de EEUU contra Venezuela se han mantenido como "una opción sobre la mesa, ejecutándose en el terreno, aunque sin éxito o [existiendo] en un estado de latencia y preparación".

El analista sugiere que la filtración actual podría ser, de hecho, "una fotografía en sepia de decisiones tomadas con mucha anterioridad". Sin embargo, identifica un catalizador inmediato: "el paso es una respuesta a la gran capacidad de contención que ha exhibido el Gobierno venezolano, en aras de frustrar desde atentados terroristas hasta operaciones de bandera falsa".
Según Serafino, Washington estaría buscando "un impulso adicional que les permita no solo superar ese umbral de contención, sino como recurso alterno ante la perspectiva de que una intervención militar convencional no se produzca finalmente".
Sobre la naturaleza concreta que estas operaciones podrían adoptar, el especialista anticipa que seguirían "el registro, el patrón y el molde operativo de eventos de desestabilización y violencia en el pasado reciente". Entre ellas, enumera "asesinatos selectivos e introducción de armas para crear focos de insurrección armada".
Un elemento central en esta estrategia, advierte, es la narrativa fabricada por EEUU sobre presuntos grupos del narcotráfico. Para Serafino, este el hilo conductor de potenciales operaciones, destinadas a generar "hechos de sangre", lo cual es sumamente peligroso.
Esto "habilitaría acciones propias de los modelos criminales de contrainsurgencia que [Washington] ha implementado históricamente en América Latina".
EEUU vuelve a atacar un barco frente a las costas de Venezuela causando la muerte de 6 tripulantes - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2025
EEUU vuelve a atacar un barco frente a las costas de Venezuela causando la muerte de 6 tripulantes
14 de octubre, 18:16 GMT

El dilema de la cohesión nacional

Frente a la premisa de que una operación de alta visibilidad, al estilo del asesinato del general iraní Qasem Soleimani, podría cohesionar aún más al pueblo venezolano contra una amenaza externa, Serafino plantea que esta es "la gran incógnita de la operación de cambio de régimen".
La pregunta clave, expone, es "¿Hasta dónde es posible avanzar manteniendo un relato de triunfo, aunque sea relativo y parcial, pero evadiendo efectos contraproducentes importantes para la agenda de Washington?".
El analista considera que "ese equilibrio, en términos de teoría de juegos y cálculo de costo-beneficio, no está del todo resuelto". Esta incertidumbre, intuye, explica por qué "el impulso desestabilizador se sigue basando en la triangulación de ataques a pequeñas embarcaciones, amenazas militares y operaciones psicológicas".
Serafino identifica un patrón claro en los últimos meses: "primero un ataque ilegal, sanguinario y sin pruebas que vinculen a Venezuela en el Caribe, luego proyección de poder mediante movilización de activos militares ofensivos y, posteriormente, filtraciones que buscan intimidar al Gobierno y al país".
Fuerzas militares de EEUU en el área de influencia del Comando Sur - Sputnik Mundo, 1920, 07.10.2025
América Latina
Washington "apuesta más a la solución por la vía violenta" en su relación con Venezuela, dice analista
7 de octubre, 04:15 GMT

Mantener la conmoción y reiniciar el ciclo

Respecto a si toda esta estrategia constituye una operación psicológica para mantener un estado de máxima presión, Serafino afirma que se trata de una estrategia de este talante.
Asimismo, detalla que se estaría empleando para "multiplicar el efecto de intimidación y cerco geopolítico" de eventos, como los ataques a embarcaciones,
"Estas acciones por sí mismas, constituyen movimientos de presión y proyección de poder, pero sin una filtración de peso que impacte en la opinión pública y muestre a Washington dispuesto a ir más a fondo en la campaña de intimidación, esos actos suelen agotar su potencialidad intimidatoria muy rápidamente", analiza.
La publicación en un medio de comunicación importante, en cambio, "mantiene la agenda en la palestra y a la opinión pública en estado de conmoción, mientras se reinicia la triangulación", lo cual caracteriza a la estrategia estadounidense.

Antecedentes históricos a los eventos actuales

Al revisar los antecedentes históricos de operaciones similares que hayan derivado en un cambio de régimen, Serafino esquematiza tres modelos de intervención estadounidense en América Latina: "el golpe de Estado tradicional (Guatemala, Brasil), la invasión militar punitiva (República Dominicana, Panamá, Haití) y la infiltración paramilitar con fines de guerra sucia".
El especialista advierte que la aplicación mecánica de este formato tropieza con realidades venezolanas particulares.
"Un extenso territorio, un entorno geopolítico manejable, un aparato defensivo sólido y una doctrina militar de defensa integral profundamente arraigada en el Gobierno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y en las corrientes políticas patrióticas y soberanistas del país, que van más allá del chavismo", pondera.
¡Independencia o nada! Venezuela tilda de reedición del viejo método colonizador el despliegue militar de EEUU en el Caribe - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2025
"¡Independencia o nada!" Venezuela tilda de "reedición del viejo método colonizador" el despliegue militar de EEUU en el Caribe
12 de octubre, 18:13 GMT
La combinación de medidas defensivas como el Plan Independencia 200, la alerta ante movimientos militares extranjeros y la resiliencia demostrada frente a operaciones previas, configura un escenario donde, según Serafino, los embates encubiertos enfrentan obstáculos estructurales, que complican sustancialmente sus objetivos finales.
"Es en esta singularidad donde encuentra la principal dificultad para Washington. No percibo que sea tan fácil y lineal traducir una operación encubierta" para buscar un cambio gubernamental, concluye.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала