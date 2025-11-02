https://noticiaslatam.lat/20251102/muy-preocupante-calculan-cuanto-tardara-ucrania-en-pagar-su-deuda-publica-1168110442.html
"Muy preocupante": Calculan cuánto tardará Ucrania en pagar su deuda pública
Sputnik Mundo
En la publicación también se destaca que "para la amortización completa de la deuda pública existente, según los acuerdos vigentes, se necesitarán 35 años y para su servicio —los intereses por los préstamos— en este período se gastarán del presupuesto estatal más de 3,8 billones de grivnas [90.500 millones de dólares]".Se señala que el próximo año la deuda pública continuará aumentando: su tamaño esperado podría alcanzar casi 11 billones de grivnas a finales del 2026 (unos 262.000 millones de dólares)."Es muy preocupante y triste, pero es igualmente importante definir y comprender la política económica que el Estado debe seguir ahora y en el futuro próximo", destaca Yuzhánina.Ucrania, que enfrenta un déficit presupuestario récord para el 2024 de casi 44.000 millones de dólares, sigue contando con la ayuda de socios internacionales para cubrir una parte significativa de sus necesidades financieras.Mientras tanto, en Occidente, la asignación de nuevos paquetes de ayuda se produce tras prolongadas discusiones y el jefe de la misión del FMI en Ucrania, Gavin Gray, señaló anteriormente que, con el tiempo, el apoyo internacional a Kiev disminuirá y las autoridades del país deben desarrollar recursos internos para el autofinanciamiento.En mayo, el ministro de Finanzas ucraniano, Serguéi Márchenko, declaró que Ucrania no devolverá las deudas a los países occidentales en los próximos 30 años. Al mismo tiempo, reconoció que Kiev no podrá prescindir del apoyo financiero de los socios occidentales, independientemente de si terminan las hostilidades en Ucrania.
Desde el año 2022, la deuda estatal de Ucrania ha crecido tres veces. Su amortización requerirá 35 años y el pago de intereses por los préstamos superará los 90.500 millones de dólares, informaron desde el partido Solidaridad Europea en la Rada Suprema (Parlamento).
"La deuda estatal y garantizada por el Estado de Ucrania al 30 de septiembre ascendió a 8,024 billones de grivnas [casi 191.000 millones de dólares]. Esto es exactamente tres veces más que a principios de 2022", se indica en el mensaje de la diputada de la Rada Suprema, Nina Yuzhánina, publicado en el canal de Telegram del partido ucraniano.
En la publicación también se destaca que "para la amortización completa de la deuda pública existente, según los acuerdos vigentes, se necesitarán 35 años y para su servicio —los intereses por los préstamos— en este período se gastarán del presupuesto estatal más de 3,8 billones de grivnas [90.500 millones de dólares]".
Se señala que el próximo año la deuda pública continuará aumentando: su tamaño esperado podría alcanzar casi 11 billones de grivnas a finales del 2026 (unos 262.000 millones de dólares).
"Es muy preocupante y triste, pero es igualmente importante definir y comprender la política económica que el Estado debe seguir ahora y en el futuro próximo", destaca Yuzhánina.
Ucrania, que enfrenta un déficit presupuestario récord para el 2024 de casi 44.000 millones de dólares, sigue contando con la ayuda
de socios internacionales para cubrir una parte significativa de sus necesidades financieras.
Mientras tanto, en Occidente, la asignación de nuevos paquetes de ayuda se produce tras prolongadas discusiones y el jefe de la misión del FMI en Ucrania, Gavin Gray, señaló anteriormente que, con el tiempo, el apoyo internacional a Kiev disminuirá y las autoridades del país deben desarrollar recursos internos para el autofinanciamiento.
En mayo, el ministro de Finanzas ucraniano, Serguéi Márchenko, declaró que Ucrania no devolverá las deudas a los países occidentales en los próximos 30 años. Al mismo tiempo, reconoció que Kiev no podrá prescindir del apoyo financiero de los socios occidentales, independientemente de si terminan las hostilidades en Ucrania.
