Gobierno de Uruguay se enfrenta al reto de bajar la tasa de homicidios

Una serie de homicidios registrados en Uruguay en un día han puesto sobre la mesa las dificultades del Gobierno de Yamandú Orsi para combatir la criminalidad... 27.09.2025

Una ola de violencia que incluyó seis asesinatos cometidos en 24 horas en Uruguay pone en aprietos al Gobierno de Yamandú Orsi, que no ha logrado bajar significativamente la tasa de homicidios nacional, que se mantiene muy por encima de países vecinos como Argentina, Chile o Paraguay.Del 24 y el 25 de septiembre se reportaron cuatro muertes en la capital, Montevideo, y dos en el interior del país, incluyendo la de un adolescente de 15 años. Además, se registraron varios heridos de bala en lo que se presumen son enfrentamientos entre grupos delictivos.La racha despertó cuestionamientos desde la oposición política contra el ministro del Interior uruguayo, Carlos Negro, un exfiscal de Homicidios que, junto con la llegada de Orsi al Gobierno, decidió dejar su cargo para tomar el mando de la cartera encargada de la seguridad en el país.Negro tomó así el desafío de afrontar una de las problemáticas que recurrentemente aparecen en las encuestas como la principal preocupación de los uruguayos. Es que, más allá de la estabilidad económica y social que suele destacar al país en la región, Uruguay cerró el año 2024 con 382 homicidios y una tasa de 10,2 cada 100.000 habitantes.El 2025 no parece arrojar grandes mejoras. Ya con Negro a cargo, el primer semestre del año registró 179 homicidios, un 1,6% menos que en 2024, pero un 15,5% más si se lo compara con 2015.El avance del crimen organizadoEdward Holfman, experto uruguayo en temas de seguridad, valoró en diálogo con Sputnik que la experiencia del ministro Negro como fiscal de Homicidios hacía presagiar, al comienzo de su gestión, "que las cosas iban a solucionarse" gracias al conocimiento que el jerarca traería consigo.Sin embargo, para el analista, el ministro defeccionó en algunos mensajes públicos como el que dio en febrero —un mes antes de asumir— al asegurar durante una entrevista que debía apuntarse hacia "el control del narcotráfico" dado que "la guerra contra el narcotráfico está perdida". Para Holfman aquellas declaraciones sirvieron como "señales" negativas que el Gobierno uruguayo dio "a organizaciones criminales que no son solo uruguayas, porque sabemos que hay grupos trasnacionales en el país". En ese sentido, el experto consignó informes oficiales que indican que en el país operan unos 56 grupos criminales locales y siete extranjeros, entre los que se destacan células del Primer Comando de la Capital, surgido en Brasil.El analista comentó que estos grupos "se disputan territorio", pero ya no solo en algunos barrios de la capital, sino que habrían logrado expandirse a departamentos del interior del país, absorbiendo en muchos casos a delincuentes locales, siempre con las amenazas y el sicariato como herramienta para disciplinar eventuales díscolos.Para Holfmann, es un error que el Ministerio del Interior centre su próximo presupuesto casi exclusivamente a aumentar la cantidad de efectivos policiales dedicados a los cárceles y no refuerce la presencia de agentes "en las calles", especialmente en el interior del país. Asimismo, lamentó que "el mapa del delito" con el que trabaja la Policía uruguaya no expresa cabalmente el problema, dado que "se estima que solo se denuncia el 27% de los delitos".¿Un problema político?En una conferencia de prensa convocada el 26 de septiembre como consecuencia de la ola de crímenes, el ministro Negro valoró que "casi el 90%" de los homicidios están próximos a esclarecerse y que la Policía había logrado detener, en las últimas horas, a un reconocido delincuente uruguayo conocido como "El Pelón", buscado por otros tres homicidios en días anteriores.Para el ministro, los avances de la Policía también son un mensaje: "Los criminales más violentos terminarán pagando las consecuencias". En la misma instancia, Negro evitó responder a los cuestionamientos opositores, remarcando que "este no es un momento de valoraciones políticas".La oposición, conformada principalmente por los tradicionales partidos Nacional y Colorado, apuntó públicamente contra Negro por su responsabilidad política en los crímenes. Mientras el senador del Partido Nacional y exministro del Interior Luis Alberto Heber reclamó que "hay que conducir y respaldar a la Policía", el senador colorado Andrés Ojeda cuestionó que la cartera tenga previsto presentar un plan de seguridad recién "en mayor de 2026".Consultado por Sputnik, el politólogo uruguayo Mauro Casa señaló que el debate sobre seguridad en Uruguay esconde la "paradoja" de que, a pesar de los entredichos políticos, los diferentes gobiernos han mostrado cierta continuidad en las políticas de seguridad, sin conseguir mejorar significativamente los resultados.Para Casa, es posible que al ministro Negro le haya faltado "un poco de cintura política" pero difícilmente una eventual remoción de su cargo mejore los resultados. "No creo que cambiar de ministro sea la solución, han pasado decenas de ministros y el problema persiste", aseveró, reconociendo, de todos modos, que la caída de Negro podría "sumarle un punto a la oposición".El politólogo enfatizó que la alta criminalidad en el país "es un problema multicausal" cuya solución "requiere de un gran acuerdo nacional" que involucre a todos los partidos. Si bien tanto el Frente Amplio como la coalición integrada por los partidos Nacional y Colorado han convocado a mesas de diálogo sobre seguridad cuando gobernaron, estas instancias han culminado siempre sin los apoyos opositores.Casa insistió, en ese sentido, que los partidos deberían "no usar el tema para el chiquitaje" y trabajar en "políticas basadas en evidencia" junto a la participación de la academia y expertos internacionales.

