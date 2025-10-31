Mundo
¿Por qué la reunión de la APEC de este año atrajo tanto la atención mundial?
¿Por qué la reunión de la APEC de este año atrajo tanto la atención mundial?
Dado el contexto actual de incertidumbre económica y creciente proteccionismo, ambos fomentados desde Washington, la 32.ª Reunión de Líderes Económicos del... 31.10.2025
Bajo el lema "Construyendo un Mañana Sostenible", la reunión, que se celebra en la ciudad surcoreana de Gyeongju hasta el 1 de noviembre, representa un momento importante para la región dado la gran atención mediática y política que provocó. El encuentro también marcó la primera visita al extranjero del presidente chino Xi Jinping después de la Cuarta Sesión Plenaria del 20.º Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), lo que puso el foco en la "sabiduría china" y las "soluciones chinas" para el futuro de la región.En encuentros anteriores, el presidente Xi Jinping propuso trabajar juntos para forjar los próximos "30 años dorados" de desarrollo en Asia-Pacífico. Esta visión se alinea estrechamente con las recientes Recomendaciones del Comité Central del PCCh para la formulación del 15.º Plan Quinquenal, especialmente en lo relativo a la economía nacional y el desarrollo social. Las propuestas chinas incluyen expandir la apertura voluntaria, impulsar el crecimiento innovador del comercio, ampliar la cooperación en inversión bidireccional y promover la cooperación de alta calidad bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta, buscando abrir un espacio de trabajo en conjunto más amplio con otras economías de APEC.La región de Asia-Pacífico es un motor económico global crucial, albergando un tercio de la población mundial, generando más del 60% de la economía global y cerca de la mitad del comercio mundial. Este "milagro de Asia-Pacífico", señala el medio, ha sido posible gracias a la apertura, la cooperación y la integración. APEC, como el mecanismo de cooperación económica más influyente y de mayor alcance en la región, ha sido fundamental para impulsar la liberalización y facilitación del comercio y la inversión, asegurando el desarrollo, la prosperidad y la conectividad sostenidos del área como la más dinámica del mundo.En ese sentido, el diario afirma que el mundo se encuentra en una encrucijada, enfrentando desafíos como las divisiones geopolíticas, que fragmentan las cadenas industriales, y la constante promoción de voces que abogan por el "desacoplamiento y la ruptura de cadenas" y la creación de "pequeños cercos de alta seguridad". Estos problemas trascienden las fronteras nacionales y no pueden resolverse con enfoques unilaterales o mediante la formación de bloques exclusivos. La relevancia duradera de APEC radica en su capacidad para reafirmar que la prosperidad se basa en la cooperación y no en la confrontación, rechazando estrategias divisorias como la "Estrategia Indo-Pacífico" en favor de una comunidad de Asia-Pacífico con un futuro compartido.El avance de la modernización china y la búsqueda de un desarrollo y una apertura de alta calidad están generando oportunidades sin precedentes para la región. La transición de su mercado de más de 1.400 millones de personas hacia un desarrollo más ecológico, inteligente y de mayor calidad proporcionará una demanda de mercado sostenida, estable y en expansión para los miembros de APEC. Además, las prácticas innovadoras de China en áreas como la inteligencia artificial, la nueva energía y la economía digital ofrecerán un poderoso impulso tecnológico. En este sentido, una China estable, próspera y abierta se establece como el estabilizador más fiable para la economía regional.La vitalidad de APEC, concluye el Global Times, reside en su compromiso con un multilateralismo genuino, recalcando que la visión de China, que acogerá la próxima edición del encuentro el año próximo, de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad concuerda con el espíritu de cooperación, inclusión y beneficio mutuo que se necesita para construir un nuevo y próspero "mañana sostenible".
¿Por qué la reunión de la APEC de este año atrajo tanto la atención mundial?

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, interviene en la cumbre de directores ejecutivos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, Corea del Sur, el jueves 30 de octubre de 2025.
El presidente de Vietnam, Luong Cuong, interviene en la cumbre de directores ejecutivos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, Corea del Sur, el jueves 30 de octubre de 2025. - Sputnik Mundo, 1920, 31.10.2025
Bajo el lema "Construyendo un Mañana Sostenible", la reunión, que se celebra en la ciudad surcoreana de Gyeongju hasta el 1 de noviembre, representa un momento importante para la región dado la gran atención mediática y política que provocó.
El encuentro también marcó la primera visita al extranjero del presidente chino Xi Jinping después de la Cuarta Sesión Plenaria del 20.º Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), lo que puso el foco en la "sabiduría china" y las "soluciones chinas" para el futuro de la región.
En encuentros anteriores, el presidente Xi Jinping propuso trabajar juntos para forjar los próximos "30 años dorados" de desarrollo en Asia-Pacífico. Esta visión se alinea estrechamente con las recientes Recomendaciones del Comité Central del PCCh para la formulación del 15.º Plan Quinquenal, especialmente en lo relativo a la economía nacional y el desarrollo social.
El XX Congreso del Partido Comunista de China - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2025
Tecnología
China establece la autosuficiencia tecnológica como objetivo clave para los próximos cinco años
29 de octubre, 06:36 GMT
Las propuestas chinas incluyen expandir la apertura voluntaria, impulsar el crecimiento innovador del comercio, ampliar la cooperación en inversión bidireccional y promover la cooperación de alta calidad bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta, buscando abrir un espacio de trabajo en conjunto más amplio con otras economías de APEC.
La región de Asia-Pacífico es un motor económico global crucial, albergando un tercio de la población mundial, generando más del 60% de la economía global y cerca de la mitad del comercio mundial.
Este "milagro de Asia-Pacífico", señala el medio, ha sido posible gracias a la apertura, la cooperación y la integración. APEC, como el mecanismo de cooperación económica más influyente y de mayor alcance en la región, ha sido fundamental para impulsar la liberalización y facilitación del comercio y la inversión, asegurando el desarrollo, la prosperidad y la conectividad sostenidos del área como la más dinámica del mundo.
En ese sentido, el diario afirma que el mundo se encuentra en una encrucijada, enfrentando desafíos como las divisiones geopolíticas, que fragmentan las cadenas industriales, y la constante promoción de voces que abogan por el "desacoplamiento y la ruptura de cadenas" y la creación de "pequeños cercos de alta seguridad".
Estos problemas trascienden las fronteras nacionales y no pueden resolverse con enfoques unilaterales o mediante la formación de bloques exclusivos. La relevancia duradera de APEC radica en su capacidad para reafirmar que la prosperidad se basa en la cooperación y no en la confrontación, rechazando estrategias divisorias como la "Estrategia Indo-Pacífico" en favor de una comunidad de Asia-Pacífico con un futuro compartido.
Lula insta a los líderes empresariales de los BRICS a defender el régimen comercial multilateral
5 de julio, 15:52 GMT
5 de julio, 15:52 GMT
El avance de la modernización china y la búsqueda de un desarrollo y una apertura de alta calidad están generando oportunidades sin precedentes para la región.
La transición de su mercado de más de 1.400 millones de personas hacia un desarrollo más ecológico, inteligente y de mayor calidad proporcionará una demanda de mercado sostenida, estable y en expansión para los miembros de APEC. Además, las prácticas innovadoras de China en áreas como la inteligencia artificial, la nueva energía y la economía digital ofrecerán un poderoso impulso tecnológico. En este sentido, una China estable, próspera y abierta se establece como el estabilizador más fiable para la economía regional.
La vitalidad de APEC, concluye el Global Times, reside en su compromiso con un multilateralismo genuino, recalcando que la visión de China, que acogerá la próxima edición del encuentro el año próximo, de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad concuerda con el espíritu de cooperación, inclusión y beneficio mutuo que se necesita para construir un nuevo y próspero "mañana sostenible".
