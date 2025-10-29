https://noticiaslatam.lat/20251029/china-establece-la-autosuficiencia-tecnologica-como-objetivo-clave-para-los-proximos-cinco-anos-1167992385.html

China establece la autosuficiencia tecnológica como objetivo clave para los próximos cinco años

Sputnik Mundo

El Partido Comunista de China (PCCh) ha elevado la autosuficiencia científica y tecnológica a la categoría de objetivo estratégico central y prioritario para... 29.10.2025

Esta decisión, tomada en una reciente sesión plenaria, subraya el compromiso de Pekín de asegurar su posición dominante en el sector tecnológico y su seguridad nacional a largo plazo, haciendo de la innovación doméstica el motor clave de su desarrollo.Este enfoque se formalizó con la aprobación de las recomendaciones para la elaboración del 15º Plan Quinquenal (2026-2030), el cual traza las directrices maestras para el desarrollo económico y social del país. El plan busca acelerar la transición de China hacia un modelo de crecimiento impulsado por el conocimiento y la alta tecnología.Junto a la independencia tecnológica, el documento establece otras metas fundamentales para el período 2026-2030, que incluyen el impulso al desarrollo de alta calidad, el fortalecimiento de la seguridad nacional en todas sus vertientes y el avance hacia la prosperidad común. La autosuficiencia tecnológica se considera el pilar indispensable para alcanzar todos estos objetivos estratégicos y el plan exige acelerar la innovación en sectores críticos. Esto contiene la dedicación de recursos masivos al desarrollo de inteligencia artificial (IA), la manufactura avanzada y la industria de semiconductores, con el fin de reducir drásticamente la dependencia de componentes y software extranjeros. Se promoverá, asimismo, una mayor integración entre la educación, la ciencia y la industria para fomentar "nuevas fuerzas productivas".El contexto geopolítico, marcado por la incertidumbre global por la política arancelaria de Washington, así como las tensiones comerciales y tecnológicas provocadas por la hostilidad de Estados Unidos, es el principal catalizador de esta estrategia. Al priorizar la autosuficiencia, China busca mitigar los riesgos de ser excluida de cadenas de suministro clave y protegerse contra posibles restricciones de acceso a tecnología esencial, blindando así su desarrollo económico.El objetivo de la autosuficiencia tecnológica busca fortalecer la "economía real" de China y consolidar un "nuevo patrón de desarrollo" que se apoye más en un robusto mercado interno y en la innovación autóctona. Este cambio estratégico posiciona a la ciencia y la tecnología en el centro de la gobernanza, como la principal garantía de crecimiento sostenido y de resiliencia nacional.

