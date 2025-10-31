https://noticiaslatam.lat/20251031/la-relacion-fraterna-entre-chile-y-bolivia-debe-ser-independiente-de-los-gobiernos-de-turno-senala-1168050769.html

"La relación fraterna entre Chile y Bolivia debe ser independiente de los gobiernos de turno", señala un analista

Johannes Kaiser, quien se posiciona en tercer lugar en las encuestas, advirtió que si llega al Palacio de la Moneda, cerrará la frontera con Bolivia para evitar el contrabando, el ingreso ilegal de personas y el traslado de autos robados en su país al Estado Plurinacional. Sus declaraciones despertaron respuestas en el arco político boliviano. Días antes se refirió a los migrantes bolivianos, según el periódico El Mostrador: "A la hermana República (Estado Plurinacional) de Bolivia, que acaba de elegir al nuevo presidente que supuestamente es de derecha, lo siguiente: a mí no me interesa si usted es de derecha, centro, izquierda, de arriba o de abajo. Usted nos va a ayudar en el tema de la reconducción de los extranjeros que se encuentran en Chile o les voy a cerrar la frontera".Las respuestas al candidato libertario llegaron desde Bolivia y también de Chile, donde políticos y analistas deploraron sus declaraciones.Para el analista político Alfonso Ossandon "la promesa de Kaiser de 'cerrar la frontera con Bolivia' es un rugido vacío, un reflejo condicionado por el miedo y la impotencia, no una expresión de poder soberano. Es el eco del mismo atlantismo servil que domina buena parte de la derecha latinoamericana: voces que gritan independencia mientras piensan en inglés y aplauden las directrices de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte]".En este sentido, el analista evaluó que "el discurso antiboliviano de Kaiser no es una defensa de Chile, sino un servicio indirecto al mismo esquema que desde hace décadas busca mantener a Sudamérica en guerra consigo misma".Ya que "mientras amenaza con 'cerrar la frontera', no dice una palabra sobre cerrar las puertas del país al capital especulativo, al tutelaje financiero o a las estructuras militares extranjeras. Su valentía termina donde empieza la obediencia estratégica", consideró.La carrera presidencial en ChileSegún la consultora CADEM, está primera en intención de voto la candidata del Partido Comunista de Chile, Jeannette Jara, con el 27%. Segundo se ubica José Antonio Kast, del Partido Republicano, con el 20%, y tercero Kaiser, con el 14%. Roberto Muñoz, integrante del Centro de Estudios Francisco Balboa, comentó a Sputnik que las declaraciones de Kaiser se enmarcan en una estrategia para llegar a cierta clase de votante.En este sentido, el candidato libertario "plantea un conflicto falso, porque para los grandes empresarios agrícolas chilenos es fundamental la mano de obra boliviana en la recolección de fruta de exportación. Por ello, si se llegara a cerrar la frontera se afectaría a los grandes empresarios fruteros antes que a otros sectores".Muñoz resaltó que los migrantes bolivianos llegan a Chile a trabajar: "La verdad es que al migrante boliviano no se lo ve, porque está trabajando todo el día, sobre todo en el campo".Recordó que con su organización en varias ocasiones acompañaron a cónsules bolivianos a constatar la situación de semi esclavitud sufrida por migrantes del Estado Plurinacional en ladrilleras situadas en el área periurbana de Santiago de Chile.Para Muñoz, "la relación fraterna entre Chile y Bolivia debe ser independiente de los gobiernos de turno. Mantener las buenas relaciones es una necesidad para nuestros pueblos, sobre todo para encarar los desafíos que tenemos a futuro".Los 'chutos'En los últimos años, cientos de vehículos robados en Chile fueron ingresados ilegalmente a Bolivia, donde se vendieron en mercados negros establecidos en poblaciones de los departamentos de Potosí y Oruro, próximos a la frontera. A estos autos sin papeles se los conoce como "chutos", una palabra quechua que se refiere a algo que falta, algo incompleto.Muñoz, lejos del planteamiento de Kaiser, consideró que el delito de los autos "chutos" involucra a organizaciones criminales de Chile y también de Bolivia."Es una gran mafia que comparten Chile y Bolivia. Estos sectores delincuenciales evidentemente están en connivencia con autoridades de ambos países. El tráfico entre Chile y Bolivia es mucho y muy variado, tanto legal como ilegal", comentó.Durante su campaña presidencial, Paz barajó la posibilidad de "nacionalizar" los "chutos", es decir, darles papeles bolivianos para enmarcarlos en algún tipo de legalidad. Esta posibilidad fue rechazada por varios actores políticos chilenos, por ejemplo, el candidato libertario.Paz, presidente electo con el 54,9% de votos, también se manifestó a favor de profundizar el vínculo con el vecino país: "Con Chile tenemos relaciones, de hecho, tenemos consulados, pero no el tipo de relaciones que quisiéramos tener", dijo en conferencia de prensa.Para el líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC), es fundamental fortalecer la comunicación terrestre y fluvial en la región para favorecer el comercio. "Bolivia tiene un interés muy grande sobre el Pacífico. Estamos en un diseño de conectividad bioceánica en tres rutas de Bolivia. Va a ser de interés, creo, para Perú, Chile, Argentina y Paraguay", aseguró.

