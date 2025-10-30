https://noticiaslatam.lat/20251030/rusia-libera-2-localidades-y-realiza-un-ataque-combinado-contra-ucrania-en-una-jornada-de-combates-1168032589.html
Rusia libera 2 localidades y realiza un ataque combinado contra Ucrania en una jornada de combates
2025-10-30T13:53+0000
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 510 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 180 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 220 militares.Las FFAA rusas liberaron las localidades de Sadóvoye, en la región de Járkov, y Krasnogórskoye, en la región de Zaporozhie.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 8 bombas con kits de guiado y planeo, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 192 aeronaves no tripuladas.Ucrania perdió unos 1.485 militares en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
2025
En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, Rusia realizó un ataque combinado con armas de alta precisión y largo alcance, así como con drones, contra empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, objetivos de infraestructura energética y aeródromos militares, informa la Defensa rusa.
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 510 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 180 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 220 militares.
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Sadóvoye, en la región de Járkov, y Krasnogórskoye, en la región de Zaporozhie.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 8 bombas con kits de guiado y planeo, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 192 aeronaves no tripuladas.
Ucrania perdió unos 1.485 militares en las últimas 24 horas.
19 de septiembre, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 93.479 drones, 633 sistemas de misiles antiaéreos, 25.753 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.608 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.912 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 45.303 vehículos militares especiales.
