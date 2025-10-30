https://noticiaslatam.lat/20251030/rusia-libera-2-localidades-y-realiza-un-ataque-combinado-contra-ucrania-en-una-jornada-de-combates-1168032589.html

Rusia libera 2 localidades y realiza un ataque combinado contra Ucrania en una jornada de combates

Sputnik Mundo

En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, Rusia realizó un ataque combinado con armas de alta precisión y... 30.10.2025, Sputnik Mundo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1e/1168032676_0:75:2915:1715_1920x0_80_0_0_df1e5950fd736f9dcc0a54014cc5b3ef.jpg

De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 510 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 180 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 220 militares.Las FFAA rusas liberaron las localidades de Sadóvoye, en la región de Járkov, y Krasnogórskoye, en la región de Zaporozhie.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 8 bombas con kits de guiado y planeo, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 192 aeronaves no tripuladas.Ucrania perdió unos 1.485 militares en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

ucrania

Noticias

