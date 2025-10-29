https://noticiaslatam.lat/20251029/putin-anuncia-que-rusia-probo-con-exito-el-dron-submarino-nuclear-poseidon--1168003917.html
Putin anuncia que Rusia probó con éxito el dron submarino nuclear Poseidon
La potencia del Poseidon supera considerablemente la del misil balístico intercontinental Sarmat, que pronto entrará en servicio de combate, añade Putin.En cuanto a velocidad y profundidad, no hay nada comparable con esta arma en todo el mundo, enfatizó. La interceptación del Poseidon es imposible, resume el presidente de Rusia.
12:17 GMT 29.10.2025 (actualizado: 12:26 GMT 29.10.2025)
Rusia probó con éxito el dron nuclear submarino Poseidón, anunció el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con los participantes de la operación militar especial.
"Ayer realizamos otra prueba, otro prometedor sistema: se trata del vehículo submarino no tripulado Poseidon, también con un sistema de propulsión nuclear. Es un gran éxito", declaró el mandatario ruso.
La potencia del Poseidon supera considerablemente la del misil balístico intercontinental Sarmat, que pronto entrará en servicio de combate, añade Putin.
En cuanto a velocidad y profundidad, no hay nada comparable con esta arma en todo el mundo, enfatizó. La interceptación del Poseidon es imposible, resume el presidente de Rusia.