Las exportaciones e importaciones mexicanas alcanzan su mejor nivel en meses

Pese a las tensiones con Estados Unidos derivadas de la política arancelaria de Washington, el comercio exterior del país latinoamericano alcanzó niveles no... 28.10.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con los datos oficiales, las exportaciones de productos mexicanos registraron un crecimiento interanual del 13,8%, sumando 56.487 millones de dólares y alcanzando su mejor tasa de aumento en 14 meses. En tanto, las importaciones crecieron incluso a un ritmo mayor, con un 15,2% interanual, totalizando 58.887 millones de dólares y logrando su mejor dinamismo en 17 meses. El principal motor de este crecimiento exportador fueron las ventas manufactureras no automotrices, que experimentaron un notable incremento del 23,9% a tasa anual. Este auge se enmarca en un contexto de creciente reconfiguración de las cadenas de suministro globales (fenómeno conocido como nearshoring), una tendencia favorecida por la integración de México en las cadenas globales de valor de América del Norte y las disputas comerciales entre Estados Unidos y China. En ese sentido, la alta integración de contenido estadounidense en las exportaciones mexicanas sigue siendo un factor que les otorga una ventaja competitiva.Sin embargo, el desempeño dentro del sector manufacturero fue heterogéneo. Mientras que las exportaciones de maquinaria, equipo especial para diversas industrias (76,2%) y equipos eléctricos y electrónicos (9,9%) registraron fuertes avances, las exportaciones de productos automotrices sufrieron una ligera caída del 0,2%. Este descenso fue provocado por un retroceso en las ventas dirigidas a Estados Unidos, debido al arancel estadounidense del 25% impuesto a estas exportaciones, a pesar de que las ventas automotrices a otros mercados fuera del país norteamericano crecieron de manera importante.En cuanto a las importaciones, el mayor dinamismo se concentró en los bienes de uso intermedio, los cuales registraron un incremento significativo del 19,6%. Estas compras, que ascienden a 45.458 millones de dólares, son esenciales para la producción de bienes de exportación y representan una clara señal de la solidez y la aceleración de la actividad productiva industrial en México. Por su parte, la adquisición de bienes de consumo tuvo un crecimiento más moderado (5,6%), mientras que las importaciones de bienes de capital, fundamentales para la inversión productiva a largo plazo, experimentaron un ligero descenso anual del 3,2%. Vale aclarar que no todos los sectores reflejaron el mismo vigor comercial. Las exportaciones del sector agropecuario y pesquero registraron una disminución anual del 14,5%, con caídas importantes en productos clave como ganado vacuno, mango, jitomate y aguacate.

