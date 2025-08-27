Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250827/por-aranceles-caen-las-exportaciones-de-res-brasilena-a-eeuu-y-mexico-gana-terreno-1165858395.html
Por aranceles, caen las exportaciones de res brasileña a EEUU y México gana terreno
Por aranceles, caen las exportaciones de res brasileña a EEUU y México gana terreno
Sputnik Mundo
México superó a Estados Unidos para convertirse en el segundo mayor importador de carne de res de Brasil, según informó la Asociación Brasileña de las... 27.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-27T23:44+0000
2025-08-27T23:44+0000
américa latina
méxico
brasil
eeuu
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/16239/56/162395643_0:139:3000:1827_1920x0_80_0_0_7598f27d825a6dbe04356a98f5c4779c.jpg
Este cambio, según el diario El Economista, que difundió las cifras elaboradas por la Abiec, se debe en parte a los aranceles que Estados Unidos impuso a la carne de res brasileña, con el gravamen pasando de 26,4% al 50% desde el 1 de agosto.Precisamente, en lo que va del actual mes en curso, Brasil exportó 10.200 toneladas de carne a México, por un valor de 58,8 millones de dólares. En contraste, los envíos a Estados Unidos cayeron a 7.800 toneladas durante el mismo periodo. De enero a julio de 2025, el volumen de carne exportado de Brasil a México casi se triplicó en comparación con el mismo lapso en 2024. Aunque este aumento es significativo, Abiec aclara que no se considera una "sustitución" completa de Estados Unidos, ya que este último sigue siendo un mercado importante para las exportaciones brasileñas de carne, según dijo su presidente Roberto Perosa, en un comunicado enviado a Reuters. Para fortalecer aún más la relación comercial, añadió Perosa, la asociación brasileña buscará que más frigoríficos sean autorizados para exportar a México, con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria y la cooperación estratégica entre ambos países.
https://noticiaslatam.lat/20250727/no-podria-haber-mejor-oportunidad-mexico-y-brasil-muestran-interes-en-estrechar-su-lazo-economico-1164794386.html
méxico
brasil
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/16239/56/162395643_190:0:2811:1966_1920x0_80_0_0_d6ef3fd90457ad30e34a829489b1289f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, brasil, eeuu, 📈 mercados y finanzas
méxico, brasil, eeuu, 📈 mercados y finanzas

Por aranceles, caen las exportaciones de res brasileña a EEUU y México gana terreno

23:44 GMT 27.08.2025
© Sputnik / Ruslan Krivobok / Acceder al contenido multimediaМясные туши в холодильной камере
Мясные туши в холодильной камере - Sputnik Mundo, 1920, 27.08.2025
© Sputnik / Ruslan Krivobok
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
México superó a Estados Unidos para convertirse en el segundo mayor importador de carne de res de Brasil, según informó la Asociación Brasileña de las Industrias Exportadoras de Carne (Abiec), quedando solo detrás de China.
Este cambio, según el diario El Economista, que difundió las cifras elaboradas por la Abiec, se debe en parte a los aranceles que Estados Unidos impuso a la carne de res brasileña, con el gravamen pasando de 26,4% al 50% desde el 1 de agosto.

Precisamente, en lo que va del actual mes en curso, Brasil exportó 10.200 toneladas de carne a México, por un valor de 58,8 millones de dólares. En contraste, los envíos a Estados Unidos cayeron a 7.800 toneladas durante el mismo periodo. De enero a julio de 2025, el volumen de carne exportado de Brasil a México casi se triplicó en comparación con el mismo lapso en 2024.
Aunque este aumento es significativo, Abiec aclara que no se considera una "sustitución" completa de Estados Unidos, ya que este último sigue siendo un mercado importante para las exportaciones brasileñas de carne, según dijo su presidente Roberto Perosa, en un comunicado enviado a Reuters.
Brasil y México - Sputnik Mundo, 1920, 27.07.2025
América Latina
"No podría haber mejor oportunidad": México y Brasil muestran interés en estrechar su lazo económico
27 de julio, 00:18 GMT
Para fortalecer aún más la relación comercial, añadió Perosa, la asociación brasileña buscará que más frigoríficos sean autorizados para exportar a México, con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria y la cooperación estratégica entre ambos países.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала