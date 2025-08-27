https://noticiaslatam.lat/20250827/por-aranceles-caen-las-exportaciones-de-res-brasilena-a-eeuu-y-mexico-gana-terreno-1165858395.html

Por aranceles, caen las exportaciones de res brasileña a EEUU y México gana terreno

Este cambio, según el diario El Economista, que difundió las cifras elaboradas por la Abiec, se debe en parte a los aranceles que Estados Unidos impuso a la carne de res brasileña, con el gravamen pasando de 26,4% al 50% desde el 1 de agosto.Precisamente, en lo que va del actual mes en curso, Brasil exportó 10.200 toneladas de carne a México, por un valor de 58,8 millones de dólares. En contraste, los envíos a Estados Unidos cayeron a 7.800 toneladas durante el mismo periodo. De enero a julio de 2025, el volumen de carne exportado de Brasil a México casi se triplicó en comparación con el mismo lapso en 2024. Aunque este aumento es significativo, Abiec aclara que no se considera una "sustitución" completa de Estados Unidos, ya que este último sigue siendo un mercado importante para las exportaciones brasileñas de carne, según dijo su presidente Roberto Perosa, en un comunicado enviado a Reuters. Para fortalecer aún más la relación comercial, añadió Perosa, la asociación brasileña buscará que más frigoríficos sean autorizados para exportar a México, con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria y la cooperación estratégica entre ambos países.

