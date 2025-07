"Ni con dos trabajos puedo pagar una renta": mexicanos protestan contra la gentrificación en CDMX | Video

"Hace un año vivía aquí en el centro [de la CDMX]. Sin embargo, las rentas empezaron a subir muchísimo. Yo tengo dos trabajos y ni esos dos trabajos me dan el salario suficiente para poder pagar este tipo de rentas", dice en entrevista con Sputnik Javier, uno de los manifestantes. "No está bien que a los locales no estén desplazando a las orillas, a inmobiliarias o a personas del norte global".