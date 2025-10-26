https://noticiaslatam.lat/20251026/al-borde-del-cierre-alemania-se-enfrenta-una-crisis-en-la-industria-quimica-por-altos-costos-de-1167926593.html

"Al borde del cierre": Alemania se enfrenta una crisis en la industria química por los altos costos de la energía

La industria química, uno de los sectores clave de la economía alemana, se encuentra al borde de la crisis, informa el periódico alemán 'Welt am Sonntag'... 26.10.2025

Se precisa que la industria química sufre la competencia extranjera, sobre todo de Asia, debido a los bajos costos. Allí, la energía es mucho más barata y no hay que pagar por las emisiones de CO₂.En este contexto, según la publicación, el grupo parlamentario del SPD de Renania del Norte-Westfalia exigió que se suspenda temporalmente o se flexibilice el sistema de comercio de derechos de emisión de CO₂.En comparación con China, Estados Unidos y los países de Oriente Medio, la industria de esa región alemana se encuentra en desventaja debido a los altos costos energéticos, las tarifas y el costo de las emisiones de dióxido de carbono, que solo se aplican en Europa.Según el líder del SPD en esta región, Jochen Ott, la Renania del Norte-Westfalia corre el riesgo de sufrir una desindustrialización, a pesar de que sus empresas están consideradas como unas de las más modernas y ecológicas del mundo.Como señala el periódico, en los últimos meses, Ineos, BP, Shell y Evonik anunciaron el cierre o la venta de varias de sus empresas. Así, la británica BP está considerando la venta de su filial Ruhr Oel GmbH, que incluye una refinería de petróleo en Gelsenkirchen con 2.000 empleados.Actualmente, la economía del país sufre una recesión impulsada en gran parte por los altos precios de la energía tras el rechazo de suministros de gas ruso. El PIB de la mayor economía de Europa cayó un 0,2% en 2024, segundo año consecutivo de retroceso, algo que no ocurría desde 2002-2003, de acuerdo con datos de la Oficina Federal de Estadística (Destatis).Desde Rusia señalaron en repetidas ocasiones que Occidente cometió un grave error al renunciar a la compra de sus hidrocarburos. Moscú nunca se ha negado a vender sus recursos energéticos a Europa y, en general, a la cooperación económica con el continente, que se vio interrumpida por la imposición de una serie de sanciones sin precedentes contra el país euroasiático por parte de Occidente. Estas medidas, subrayaron en Rusia, no solo no han logrado hundir la economía rusa, sino que, por el contrario, han golpeado las economías de varios países europeos, contribuyendo a la recesión y rebajando el nivel de vida de sus habitantes.

