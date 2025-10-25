https://noticiaslatam.lat/20251025/la-produccion-quimica-podria-detenerse-en-ucrania-segun-medios-1167868907.html

La producción química podría detenerse en Ucrania, según medios

La producción química podría detenerse en Ucrania, según medios

La producción química podría detenerse en Ucrania debido a problemas con el suministro de gas y la falta de electricidad, informan los medios de comunicación... 25.10.2025

Según sus datos, las empresas ya han sido advertidas de las grandes dificultades que se avecinan, no solo con la electricidad, sino también con el gas. A nivel regional, se pidieron a las instalaciones que se preparen para las cuotas de gas.Anteriormente, el exministro de Energía de Ucrania, Yuri Prodan, declaró que en el invierno boreal habrá cortes de electricidad y gas en el país. Además, en sus palabras, el próximo invierno sería mucho más difícil que el anterior. También instó a sus conciudadanos a irse a sus casas de campo, donde es posible calentarse con leña.Por su parte, el 11 de octubre, el subdirector del Comité de la Rada para Asuntos Energéticos y Vivienda y Servicios Públicos, Alexéi Kucherenko, declaró que el inicio de la temporada de calefacción en Ucrania se retrasaría al máximo debido a la escasez de gas.Las Fuerzas Armadas de Rusia comenzaron a realizar ataques masivos con misiles de alta precisión contra la infraestructura vital y los puntos de mando en varias regiones y ciudades ucranianas desde el 10 de octubre de 2022. El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que Moscú se vio obligada a asestar esos golpes para responder a los ataques ucranianos a sus propias instalaciones energéticas.

ucrania

