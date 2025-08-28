https://noticiaslatam.lat/20250828/exoficial-de-la-cia-sobre-el-despliegue-militar-de-eeuu-acusar-a-venezuela-es-un-disparate---1165867294.html
La campaña antidroga de EEUU es "una excusa para hacerse con el control del petróleo venezolano"
La campaña antidroga de EEUU es "una excusa para hacerse con el control del petróleo venezolano"
La campaña antidrogas de EEUU es solo un pretexto para controlar el petróleo de Venezuela y apartarla de China y Rusia, subraya a Sputnik el exanalista de la... 28.08.2025, Sputnik Mundo
En este contexto, recuerda que Venezuela desplegó 15.000 soldados en la frontera con Colombia para combatir el narcotráfico, en respuesta a la presencia militar estadounidense, incluidos buques de guerra, en la región. "El hecho es que Venezuela no produce cocaína. Eso se hace en Colombia. Los principales carteles, como el cartel de Cali, por ejemplo, están en Colombia", apunta, al subrayar, que el argumento estadounidense carece de solidez. La posible acción militar contra Venezuela está motivada por la ira de EEUU por haber perdido el control de este país, sostiene Johnson. "Creo que esto es un paso muy equivocado, pero refleja la ira de EEUU. Esto se remonta a casi 30 años, por haber perdido el control de Venezuela. Porque hubo un tiempo en que los líderes de Venezuela eran agentes pagados de la CIA", concluyó.Asimismo, añade que parece haber una gran probabilidad de que el país norteamericano emprenda algún tipo de acción militar contra Venezuela. "EEUU se encontraría en posición de matar civiles bajo el pretexto de estar combatiendo a los narcotraficantes", destacó. Y expresó que, si lo hace, "será desastroso".
La campaña antidroga de EEUU es "una excusa para hacerse con el control del petróleo venezolano"
La campaña antidrogas de EEUU es solo un pretexto para controlar el petróleo de Venezuela y apartarla de China y Rusia, subraya a Sputnik el exanalista de la CIA Larry Johnson. Agrega que la posible acción militar contra Caracas responde al enojo de Washington por haber perdido el control sobre el país sudamericano.
"Se trata de un pretexto para reutilizar la campaña antidroga como excusa para hacerse con el control del petróleo venezolano. Y probablemente también para excluir cualquier influencia de China o Rusia en esa nación", señala el analista estadounidense.
En este contexto, recuerda que Venezuela desplegó 15.000 soldados en la frontera con Colombia para combatir el narcotráfico, en respuesta a la presencia militar estadounidense, incluidos buques de guerra, en la región.
"El hecho es que Venezuela no produce cocaína. Eso se hace en Colombia. Los principales carteles, como el cartel de Cali, por ejemplo, están en Colombia", apunta, al subrayar, que el argumento estadounidense carece de solidez.
La posible acción militar contra Venezuela está motivada por la ira de EEUU por haber perdido el control de este país, sostiene Johnson.
"Creo que esto es un paso muy equivocado, pero refleja la ira de EEUU. Esto se remonta a casi 30 años, por haber perdido el control de Venezuela. Porque hubo un tiempo en que los líderes de Venezuela eran agentes pagados de la CIA", concluyó.
Asimismo, añade que parece haber una gran probabilidad de que el país norteamericano emprenda algún tipo de acción militar contra Venezuela. "EEUU se encontraría en posición de matar civiles bajo el pretexto de estar combatiendo a los narcotraficantes", destacó. Y expresó que, si lo hace, "será desastroso".
