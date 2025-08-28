https://noticiaslatam.lat/20250828/exoficial-de-la-cia-sobre-el-despliegue-militar-de-eeuu-acusar-a-venezuela-es-un-disparate---1165867294.html

La campaña antidroga de EEUU es "una excusa para hacerse con el control del petróleo venezolano"

La campaña antidroga de EEUU es "una excusa para hacerse con el control del petróleo venezolano"

Sputnik Mundo

La campaña antidrogas de EEUU es solo un pretexto para controlar el petróleo de Venezuela y apartarla de China y Rusia, subraya a Sputnik el exanalista de la... 28.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-28T18:18+0000

2025-08-28T18:18+0000

2025-08-28T17:24+0000

américa latina

venezuela

💬 opinión y análisis

política

eeuu

petróleo

seguridad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1c/1165867077_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_60a00167219bd1af8a8c80d0d9dcdb0e.jpg

En este contexto, recuerda que Venezuela desplegó 15.000 soldados en la frontera con Colombia para combatir el narcotráfico, en respuesta a la presencia militar estadounidense, incluidos buques de guerra, en la región. "El hecho es que Venezuela no produce cocaína. Eso se hace en Colombia. Los principales carteles, como el cartel de Cali, por ejemplo, están en Colombia", apunta, al subrayar, que el argumento estadounidense carece de solidez. La posible acción militar contra Venezuela está motivada por la ira de EEUU por haber perdido el control de este país, sostiene Johnson. "Creo que esto es un paso muy equivocado, pero refleja la ira de EEUU. Esto se remonta a casi 30 años, por haber perdido el control de Venezuela. Porque hubo un tiempo en que los líderes de Venezuela eran agentes pagados de la CIA", concluyó.Asimismo, añade que parece haber una gran probabilidad de que el país norteamericano emprenda algún tipo de acción militar contra Venezuela. "EEUU se encontraría en posición de matar civiles bajo el pretexto de estar combatiendo a los narcotraficantes", destacó. Y expresó que, si lo hace, "será desastroso".

https://noticiaslatam.lat/20250828/amenaza-militar-de-eeuu-en-el-caribe-la-peligrosidad-es-maxima-y-las-consecuencias-impredecibles-1165859263.html

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, 💬 opinión y análisis, política, eeuu, petróleo, seguridad