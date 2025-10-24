https://noticiaslatam.lat/20251024/rusia-observa-intentos-de-bruselas-y-londres-de-interrumpir-el-dialogo-directo-entre-rusia-y-eeuu-1167867104.html

Rusia observa intentos de Bruselas y Londres de interrumpir el diálogo directo entre Rusia y EEUU, señala el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa

Los países europeos están realizando numerosos intentos para obstaculizar el diálogo directo tanto entre Rusia y EEUU como entre los presidentes de ambos... 24.10.2025, Sputnik Mundo

Dmítriev enfatizó que el potencial de cooperación económica entre Rusia y EEUU se mantiene, pero solo en caso de que "se respeten los intereses de Rusia"."El presidente, Vladímir Putin, declaró ayer [el 23 de septiembre] que el lenguaje de la presión no funciona con Rusia y que es de suma trascendencia que los intereses nacionales y los intereses de seguridad de Rusia sean siempre claramente considerados. Por lo tanto, el potencial para la cooperación económica con Rusia se mantiene, pero solo en caso de un trato respetuoso hacia los intereses de Rusia", enfatizó.El enviado especial del presidente de Rusia señaló que las sanciones contra ese país provocarán el aumento de precios en las gasolineras estadounidenses. Mencionó que los precios en los mercados petroleros, en relación con las nuevas sanciones, "ya han subido y seguirán subiendo".Dmítriev afirmó que se reunirá con "varios representantes de la Administración [de EEUU]", incluso a puerta cerrada. Debatirán cómo continuar el diálogo.Se informó anteriormente que el enviado especial del Kremlin, Kirill Dmítriev, llegó a EEUU para negociaciones oficiales con representantes de la Administración de Donald Trump. La visita inesperada ocurrió en medio de un nuevo aumento de tensiones entre Moscú y Washington, tras el aplazamiento de la cumbre en Budapest y el anuncio de nuevas sanciones contra las principales empresas petroleras rusas. Sin embargo, según el enviado especial, su viaje a EEUU estaba prevista desde hacía tiempo y no se ha cancelado, "a pesar de las recientes acciones de Washington".

