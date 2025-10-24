https://noticiaslatam.lat/20251024/rusia-observa-intentos-de-bruselas-y-londres-de-interrumpir-el-dialogo-directo-entre-rusia-y-eeuu-1167867104.html
Rusia observa intentos de Bruselas y Londres de interrumpir el diálogo directo entre Rusia y EEUU, señala el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa
Rusia observa intentos de Bruselas y Londres de interrumpir el diálogo directo entre Rusia y EEUU, señala el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa
Sputnik Mundo
Los países europeos están realizando numerosos intentos para obstaculizar el diálogo directo tanto entre Rusia y EEUU como entre los presidentes de ambos... 24.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-24T16:01+0000
2025-10-24T16:01+0000
2025-10-24T18:36+0000
internacional
rusia
fondo ruso de inversión directa (rdif)
donald trump
vladímir putin
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/18/1167868618_0:166:3054:1884_1920x0_80_0_0_66606ed085d3b5b10b01df891dbb74e2.jpg
Dmítriev enfatizó que el potencial de cooperación económica entre Rusia y EEUU se mantiene, pero solo en caso de que "se respeten los intereses de Rusia"."El presidente, Vladímir Putin, declaró ayer [el 23 de septiembre] que el lenguaje de la presión no funciona con Rusia y que es de suma trascendencia que los intereses nacionales y los intereses de seguridad de Rusia sean siempre claramente considerados. Por lo tanto, el potencial para la cooperación económica con Rusia se mantiene, pero solo en caso de un trato respetuoso hacia los intereses de Rusia", enfatizó.El enviado especial del presidente de Rusia señaló que las sanciones contra ese país provocarán el aumento de precios en las gasolineras estadounidenses. Mencionó que los precios en los mercados petroleros, en relación con las nuevas sanciones, "ya han subido y seguirán subiendo".Dmítriev afirmó que se reunirá con "varios representantes de la Administración [de EEUU]", incluso a puerta cerrada. Debatirán cómo continuar el diálogo.Se informó anteriormente que el enviado especial del Kremlin, Kirill Dmítriev, llegó a EEUU para negociaciones oficiales con representantes de la Administración de Donald Trump. La visita inesperada ocurrió en medio de un nuevo aumento de tensiones entre Moscú y Washington, tras el aplazamiento de la cumbre en Budapest y el anuncio de nuevas sanciones contra las principales empresas petroleras rusas. Sin embargo, según el enviado especial, su viaje a EEUU estaba prevista desde hacía tiempo y no se ha cancelado, "a pesar de las recientes acciones de Washington".
https://noticiaslatam.lat/20251023/1167830805.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/18/1167868618_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_1740e40200fe448cd0884e9fa552c08c.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, fondo ruso de inversión directa (rdif), donald trump, vladímir putin
rusia, fondo ruso de inversión directa (rdif), donald trump, vladímir putin
Rusia observa intentos de Bruselas y Londres de interrumpir el diálogo directo entre Rusia y EEUU, señala el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa
16:01 GMT 24.10.2025 (actualizado: 18:36 GMT 24.10.2025)
Los países europeos están realizando numerosos intentos para obstaculizar el diálogo directo tanto entre Rusia y EEUU como entre los presidentes de ambos países, Vladímir Putin y Donald Trump, informó a los periodistas el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmítriev, tras llegar a Estados Unidos.
"También observamos numerosos intentos por parte de nuestros colegas europeos, incluido el Reino Unido, de interrumpir cualquier diálogo directo entre Rusia y EEUU, cualquier diálogo directo entre el presidente [de la Federación de Rusia, Vladímir] Putin y el presidente [de EEUU, Donald] Trump (...) Estos intentos de quienes buscan prolongar el conflicto ucraniano están relacionados con la grave situación de la economía británica y la de la UE", destacó Kirill Dmítriev.
Dmítriev enfatizó que el potencial de cooperación económica entre Rusia y EEUU se mantiene, pero solo en caso de que "se respeten los intereses de Rusia".
"El presidente, Vladímir Putin, declaró ayer [el 23 de septiembre] que el lenguaje de la presión no funciona con Rusia
y que es de suma trascendencia que los intereses nacionales y los intereses de seguridad de Rusia sean siempre claramente considerados. Por lo tanto, el potencial para la cooperación económica con Rusia se mantiene, pero solo en caso de un trato respetuoso hacia los intereses de Rusia", enfatizó.
El enviado especial del presidente de Rusia señaló que las sanciones contra ese país provocarán el aumento de precios en las gasolineras estadounidenses.
"Las sanciones, las medidas hostiles no afectarán en absoluto la economía rusa, solo conllevarán el aumento de precios en las gasolineras de EEUU. Porque, respectivamente, los precios en los mercados de petróleo ya han crecido y seguirán en aumento", afirmó Dmítriev a los periodistas.
Mencionó que los precios en los mercados petroleros, en relación con las nuevas sanciones, "ya han subido y seguirán subiendo".
Dmítriev afirmó que se reunirá con "varios representantes de la Administración [de EEUU]", incluso a puerta cerrada. Debatirán cómo continuar el diálogo.
Se informó anteriormente que el enviado especial del Kremlin, Kirill Dmítriev, llegó a EEUU para negociaciones oficiales con representantes de la Administración de Donald Trump.
La visita inesperada ocurrió en medio de un nuevo aumento de tensiones entre Moscú y Washington, tras el aplazamiento de la cumbre en Budapest
y el anuncio de nuevas sanciones contra las principales empresas petroleras rusas. Sin embargo, según el enviado especial, su viaje a EEUU estaba prevista desde hacía tiempo y no se ha cancelado, "
a pesar de las recientes acciones de Washington"
.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.