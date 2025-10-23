China puede optar por "una estrategia de largo plazo" ante el bloqueo de proyectos en Argentina, dice experto

https://noticiaslatam.lat/20251023/china-puede-optar-por-una-estrategia-de-largo-plazo-ante-el-bloqueo-de-proyectos-en-argentina-dice-1167818940.html

El Gobierno argentino se muestra decidido a acelerar el bloqueo de los proyectos de cooperación con la República Popular de China, en el marco del acercamiento y apoyo financiero conseguido desde EEUU. Además de algunos proyectos energéticos y de infraestructura que quedaron en suspenso desde la asunción de Javier Milei, el intento de alejarse del gigante asiática podría cobrarse una nueva víctima: un radiotelescopio ubicado en la provincia de San Juan.A través de un comunicado de su Consejo Superior, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) advirtió que el Gobierno argentino mantiene paralizado un acuerdo firmado en 2015 para instalar un Radiotelescopio Argentino Chino (CART), un proyecto destinado a la observación astronómica que surgió a partir de la colaboración de la universidad argentina con la Academia de Ciencias Chinas (CAS).La UNSJ afirma que, a pesar de que había sido aprobado en su momento, el proyecto se mantiene estancado desde junio de este año y "aguardan retenidos los embarques en la Aduana del Puerto de Buenos Aires con piezas e instrumentos que China envió para continuar la instalación de la antena del Radiotelescopio".A eso, el Gobierno argentino acaba de sumar un nuevo obstáculo: una resolución firmada el 17 de octubre por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero publicada el 22 de octubre, hace obligatoria la autorización del Ministerio de Defensa para "la instalación de estaciones y/o construcciones terrestres de radares de observación aeroespacial y sistemas análogos".La misma resolución justifica la medida indicando que "la evolución tecnológica y las nuevas formas de concebir los conflictos impone la necesidad de reforzar la soberanía en el ámbito del ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior, cuando pudieran afectar intereses estratégicos".De esta manera, la intervención de la cartera de Defensa apuntaría, según el propio Gobierno argentino, a "evaluar la naturaleza de sus componentes, sus potenciales usos duales y las eventuales implicancias que de ellos pudieran derivarse".La cooperación científica con ChinaPablo Diez, secretario de Ciencia y Tecnología de la UNSJ, comentó a Sputnik que la posibilidad de que la nueva reglamentación afecte la operación del CART fue lo que motivó el comunicado del Consejo Superior de la Universidad —donde están representados estudiantes, funcionarios y egresados—, pero se mostró confiado en que la resolución no debería afectar al proyecto, que ya cuenta con aprobación desde hace una década y está en plena etapa de implementación.En ese sentido, el académico negó las "teorías conspiranoicas" sobre que el observatorio pudiera tener un uso militar por parte de China, remarcando que el acuerdo de cooperación está firmado con la Academia de Ciencias de China y no con el Ejército."Hay una disputa geopolítica entre EEUU y China y en este caso hemos quedado en el medio, pero está muy claro que el CART persigue un objetivo científico y que todo lo que se mida con él va a estar disponible para toda la comunidad. No hay nada que ocultar y hasta los mismos estadounidenses podrían acceder a esa información", detalló.También consultado por Sputnik, el sociólogo argentino especializado en Estudios Chinos, Sebastián Schulz, consideró que el caso del CART puede ser un ejemplo de cómo, a partir del estrechamiento de vínculos entre el Gobierno de Milei y Washington, Argentina acceda a "la decisión del Gobierno de EEUU de vetar e intentar bloquear acuerdos de carácter estratégico con la República Popular China".Schulz remarcó que otros proyectos de cooperación también han corrido una suerte similar en los últimos meses, como el proyecto para un puerto multipropósito en la provincia de Tierra del Fuego, la construcción de represas hidroeléctricas con inversiones chinas en el sur del país, el despliegue de tecnología 5G con apoyo del gigante asiático o la Estación de Espacio Lejano en Neuquén.Carla Oliva, coordinadora del Grupo de Estudio China Argentina (GeChina) de la Universidad Nacional de Rosario, dijo a Sputnik que si bien el vínculo comercial "es la estrella de la relación" entre Argentina y China —al punto que el país asiático es el segundo socio comercial del país austral— en los últimos años ha crecido notoriamente una "asociación estratégica integral" que ha incorporado cooperación en materia de energía e infraestructura pero también una "dimensión científico tecnológica" cada vez más nutrida.De hecho, la postura de EEUU quedó de manifiesto en declaraciones del propio secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que consultado por el medio Infobae aclaró que Washington no exigiría cortar la relación financiera y comercial entre China y Argentina, pero que sí "se mantenía preocupado por los puertos, bases militares y centros de observación que se han creado" en dicha nación.Los dichos de Bessent coinciden con reiteradas manifestaciones de otros funcionarios de la Administración republicana como el designado embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, que se comprometió ante el Congreso de su país a visitar las diferentes provincias argentinas para convencer a sus gobernadores de no hacer acuerdos con China.China apuesta por la pacienciaLos intentos estadounidenses por limitar la cooperación chino-argentina no dejaron indiferente a Pekín. El 11 de octubre, la Embajada China en Argentina emitió un comunicado en el que lamentó los dichos de Bessent y "la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses"."Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie. También deben saber que no pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países", añade la declaración.Para Oliva, la respuesta de China es una manifestación de que el gigante asiático maneja "una política internacional que es asertiva y que defiende sus intereses ante el resto del mundo". En ese sentido, remarcó la capacidad de Pekín para mantenerse firme en la defensa de su vínculo no solo con Argentina, sino con el resto de América Latina, algo que según la experta ya se había demostrado notoriamente durante la pandemia de COVID-19."China se caracteriza por el planeamiento estratégico y la paciencia, porque tiene capacidad para esperar que pasen los contextos adversos e intentar sortear estas situaciones. Yo entiendo que China va a sostener los proyectos de cooperación y va a insistir en ellos", opinó Oliva.En una línea similar, Schulz sostuvo que, ante "una política cada vez más agresiva de EEUU", China tiene la capacidad de responder con "una estrategia de largo plazo". De acuerdo con el analista, la política exterior china se basa en la convicción de que "la transición hacia la multipolaridad es estructural" mientras el actual Gobierno de Javier Milei en Argentina es "una coyuntura"."China busca cuidar las relaciones con el Estado argentino, impulsando relaciones de largo plazo para el día de mañana, sea con este Gobierno o con el que venga, recomponer las relaciones estratégicas", sentenció Schulz.El analista argentino remarcó que Pekín es consciente de que, tarde o temprano, Argentina "irremediablemente se verá beneficiada por las relaciones de cooperación y, más allá de las presiones de Washington, en algún momento va a retomar estas políticas".EEUU no logra "reemplazar" a ChinaPara Schulz, una de las razones más importantes para que Argentina retome en algún momento la cooperación con China es la propia incapacidad de EEUU de ofrecer al país sudamericano beneficios equivalentes. "Es imposible que EEUU pueda reemplazar las inversiones y la cooperación que llega desde China", aseguró el experto, remarcando que los últimos 25 años han mostrado un "desplazamiento de los centros de generación de riqueza desde el Atlántico Norte hacia el Pacífico".Por si fuera poco, añadió el analista, el carácter competitivo y no complementario de las economías de Argentina y EEUU convierten a la potencia norteamericana en un socio mucho menos atractivo para los exportadores argentinos.

