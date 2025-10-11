Mundo
"Amenaza al desarrollo": EEUU asegura que Milei "sacará a China" de Argentina
"Amenaza al desarrollo": EEUU asegura que Milei "sacará a China" de Argentina
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó el 'swap' de monedas con Argentina y sorprendió revelando que el presidente Javier Milei
américa latina
💬 opinión y análisis
javier milei
eeuu
política
china
scott bessent
argentina
La Casa Blanca comienza a erigirse como diseñadora de la política exterior de Argentina. Tras confirmar el respaldo financiero concedido a Buenos Aires, Bessent afirmó que Milei se comprometió a "sacar a China de la Argentina, que está por todas partes en Latinoamérica".En una entrevista con Fox News, el funcionario clave del Gobierno del mandatario Donald Trump fue tajante al asegurar que el líder argentino "es un gran aliado de Estados Unidos", y "un faro en América Latina" que está "intentando romper un ciclo negativo de cien años".El carácter político del apoyo económico a través del Fondo de Estabilización Cambiaria —que Bessent se encargó de aclarar que no constituye una transferencia directa, ni un "rescate financiero"— quedó reflejado al reconocer que la Casa Blanca está apostando por un triunfo electoral de La Libertad Avanza en los comicios legislativos: "Tendrá un buen desempeño en las elecciones del 26 de octubre", sostuvo.La expresión pública del secretario del Tesoro estadounidense dista de ser una excepción. Los llamados de atención de Washington sobre el vínculo de Argentina con China —su segundo mayor socio comercial, solo superado por Brasil— ya habían emergido en reiteradas oportunidades: la más reciente, cuando el jefe del Comando Sur norteamericano, Alvin Holsey, acusó a Pekín de continuar "su incursión metódica en la región, buscando exportar su modelo autoritario".Las declaraciones de Bessent terminan de sellar un alineamiento cada vez más tangible de la Casa Rosada hacia Estados Unidos: siete días antes de los dichos del funcionario, Milei había autorizado por decreto el ingreso de tropas norteamericanas a suelo argentino para el desarrollo de ejercicios militares.Seguidismo de EstadoDe acuerdo al investigador, el Gobierno argentino "es un aliado de Estados Unidos, con un alineamiento que no mantiene ningún otro Estado de la región. Encima, lo hace alimentando un vínculo absolutamente asimétrico, que pocas veces hemos visto", destacó.El empuje anti-China no es solo importado desde Washington. Para Magnani, "esto viene desde una postura doméstica argentina más que de un pedido del propio Washington".En paralelo, la orientación ideológica fija el rumbo. Consultado acerca de la inclinación diplomática de Buenos Aires, el analista destacó que "hay una occidentalización dogmática del Gobierno de Milei, que no piensa a nivel estratégico, sino simplemente en función de afinidades ideológicas".El costo de la oportunidadMás allá de la llamativa posición adoptada por Argentina —prácticamente inédita en su historia—, la mera posibilidad de un cese de relaciones comerciales con China acarrearía un profundo impacto económico en la nación sudamericana. "No estamos tomando dimensión de lo que podría golpear al país esto. No hablamos solo del principal socio comercial, sino de una potencia que también está llevando a cabo obras de infraestructura en toda la región", dijo a Sputnik el economista Ramiro Tosi.Para el experto, "China es, además, un sostén financiero: hay que recordar que Milei logró extender el swap de monedas durante un año más, que también es por 20.000 millones de dólares en yuanes. Un cese del vínculo podría suponer una amenaza al desarrollo".En dicho marco, emerge un interrogante: ¿es factible cortar un vínculo de tal magnitud? Para Tosi, "no parece muy probable que esto se concrete en lo inmediato, porque es una relación muy profunda y que viene de hace varios años, que incluso ha trascendido a distintos Gobiernos".Consultado al respecto, Magnani destacó que "este apoyo de Trump es una apuesta de su Gobierno, no una política de Estado. En cambio, las inversiones desde China sí se han extendido por más tiempo, lo cual les da otro peso a la hora de pensar en la relación bilateral".
"Amenaza al desarrollo": EEUU asegura que Milei "sacará a China" de Argentina

03:15 GMT 11.10.2025 (actualizado: 05:13 GMT 11.10.2025)
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó el 'swap' de monedas con Argentina y sorprendió revelando que el presidente Javier Milei aceptó frenar la expansión de Pekín en el país sudamericano. "Trump encontró en el argentino a un admirador profundamente subordinado", dijo a Sputnik un experto.
