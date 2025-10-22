https://noticiaslatam.lat/20251022/rusia-derriba-un-caza-su-27-y-realiza-un-ataque-combinado-contra-ucrania-en-una-jornada-de-combates-1167797789.html

Rusia derriba un caza Su-27 y realiza un ataque combinado contra Ucrania en una jornada de combates

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

De acuerdo con el ente castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 520 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 220 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 315 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 180 militares.Las fuerzas rusas alcanzaron un vehículo blindado HMMWV y un obús Paladin, todos ellos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 misiles, 3 bombas con kits de guiado, 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó un caza Su-27 y 224 drones.Ucrania perdió unos 1.525 militares en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

