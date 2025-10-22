https://noticiaslatam.lat/20251022/rusia-derriba-un-caza-su-27-y-realiza-un-ataque-combinado-contra-ucrania-en-una-jornada-de-combates-1167797789.html
Rusia derriba un caza Su-27 y realiza un ataque combinado contra Ucrania en una jornada de combates
Rusia derriba un caza Su-27 y realiza un ataque combinado contra Ucrania en una jornada de combates
Sputnik Mundo
En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio de Rusia, las FFAA rusas realizaron un ataque combinado con armas de...
2025-10-22T15:33+0000
2025-10-22T15:33+0000
2025-10-22T15:33+0000
De acuerdo con el ente castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 520 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 220 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 315 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 180 militares.Las fuerzas rusas alcanzaron un vehículo blindado HMMWV y un obús Paladin, todos ellos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 misiles, 3 bombas con kits de guiado, 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó un caza Su-27 y 224 drones.Ucrania perdió unos 1.525 militares en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
ucrania
Rusia derriba un caza Su-27 y realiza un ataque combinado contra Ucrania en una jornada de combates
En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio de Rusia, las FFAA rusas realizaron un ataque combinado con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal, contra objetivos de infraestructura energética de Ucrania en la última jornada de la operación militar especial, informa la Defensa rusa.
De acuerdo con el ente castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 520 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 220 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 315 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 180 militares.
Las fuerzas rusas alcanzaron un vehículo blindado HMMWV y un obús Paladin, todos ellos de fabricación estadounidense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 misiles, 3 bombas con kits de guiado, 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó un caza Su-27 y 224 drones.
Ucrania perdió unos 1.525 militares en las últimas 24 horas.
19 de septiembre, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 91.690 drones, 633 sistemas de misiles antiaéreos, 25.616 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.605 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.705 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 44.572 vehículos militares especiales.
