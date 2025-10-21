El sistema defensivo territorial de Venezuela "involucra a todo el pueblo" en la protección nacional, resalta analista
00:46 GMT 21.10.2025 (actualizado: 06:05 GMT 21.10.2025)
© Foto : Canal de Telegram de Freddy ÑáñezElementos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
© Foto : Canal de Telegram de Freddy Ñáñez
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, activó la semana pasada el sistema defensivo territorial en los estados de Caracas y Miranda, una región de casi siete millones de habitantes y centro de los poderes públicos de la nación suramericana.
El mandatario nacional indicó que el objetivo de dicha acción estaba en "defender montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados" a través del despliegue de fuerzas militares, policiales y populares para "ganar la paz", en medio de la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe.
Roberto González Cárdenas, experto en seguridad y defensa integral de la Nación, describe para Sputnik esta acción como parte de la nueva doctrina militar venezolana, diseñada para enfrentar una nueva etapa dentro de la agresión continuada que Washington mantiene contra Venezuela desde que el presidente Hugo Chávez llegó al poder en 1999.
El analista desglosó los fundamentos y el despliegue de este sistema de defensa territorial, que representa un cambio paradigmático en la concepción de la defensa nacional y, con ello, detalla cómo Venezuela define lo que a juicio del presidente Maduro es "la construcción de una nueva arquitectura, de un nuevo Estado profundamente moderno, humanista, democrático".
Una doctrina del pueblo
"Con respecto al sistema defensivo venezolano, es la nueva doctrina que se implementa a raíz de lo que es el proceso revolucionario bolivariano, donde se involucra completamente a todo el pueblo en la defensa del país, que no sea una cuestión exclusiva de militares, sino que es todo el pueblo que se involucra en la defensa del país", explicó el analista.
Este modelo, que según González Cárdenas sustituye a la antigua doctrina de influencia norteamericana, se organiza a través de una estructura piramidal y escalonada en tres componentes:
Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI).
Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI).
Áreas de Defensa Integral (ADI).
El experto detalló que la base de este sistema son las RED, que se contabilizan en hasta ocho regiones dentro del territorio nacional, como la de Los Andes, la Occidente o la Capital.
Dichas regiones, dijo, se encuentran divididas: "Cada estado se convierte en una ZODI". Para ilustrarlo, citó el caso de la región Occidental, que incluye estados como Falcón, Zulia, Lara y Yaracuy, cada uno siendo una Zona Operativa.
El nivel más granular, y donde se materializa la participación popular, son las ADI, las Áreas de Defensa Integral. "La ZODI va a las ADI, que son las áreas de defensa integral, donde empieza lo que es el trabajo de la comunidad", explicó.
Este despliegue territorial se complementa con las ODDI (Órganos de Dirección para la Defensa Integral), que, según explicó el propio jefe de Estado venezolano, en enero de este año, se convierten en "instancias de planificación, coordinación, integración y ejecución de todos los poderes del Estado, en todos sus niveles" que articulan a las instituciones del Estado con el poder popular organizado. Su función es garantizar la ejecución de los planes de defensa integral en los distintos niveles territoriales, desde lo nacional hasta lo local, integrando los siete ámbitos de la defensa nacional.
"[Es] una integración pueblo y Gobierno a los fines de dar cumplimiento al principio constitucional de corresponsabilidad en el Estado y la sociedad, para salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la seguridad y defensa integral de la nación, de toda amenaza interna o externa", explicó el presidente Maduro durante la activación de dichos instrumentos de organización.
Los siete ámbitos de la defensa
El analista González Cárdenas hizo hincapié en que este sistema defensivo se aplica en los siete ámbitos de la defensa nacional establecidos en el artículo 326 de la Constitución: político, económico, social, cultural, ambiental, geográfico y militar. Es aquí donde, según dijo, se involucra al pueblo de manera directa.
Un componente clave de esta estrategia es la Milicia Bolivariana, que pasó a ser un componente más de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). "Es la organización que lleva lo que es del pueblo uniformado", explicó.
González Cárdenas recordó el registro masivo de septiembre, donde, según anunció el presidente Maduro, "ocho millones 200 mil venezolanos se presentaron en las plazas públicas, en la Plaza Bolívar, a registrarse como tal". De ellos, "tres millones y tanto de ciudadanos aprendieron a disparar, que aprendieron a usar un arma de combate individual".
"Pasamos a lo que se llama la doctrina de desgaste al enemigo para poderlo derrotar. Como se hizo en Vietnam y como se han hecho en otras partes, como se hizo en Afganistán recientemente", dijo el experto sobre el objetivo de este sistema.
El analista argumentó que la disposición masiva de la población cambia la ecuación para un potencial agresor. "Si Venezuela tiene en su Fuerza Armada nacional 350.000 hombres... con la policía, 400.000 hombres, entonces ellos para poder llegar y confrontar al Ejército venezolano, significa que debían de tener una fuerza de aproximadamente tres a uno, estamos hablando de un millón 200.000 efectivos", dijo. Esta cifra, aseguró, no incluye a la milicia, que multiplica la fuerza disponible.
"Si llega un pelotón, en este caso operaciones especiales, bueno, mira, vas a encontrar un pueblo completo... de 1.500, 2.000 personas que lo van a enfrentar", ilustró.
Preparación desde la base
El sistema se prueba a través del Sistema de Apoyo Logístico Territorial (SALTE), "donde todo el pueblo conjuntamente con las Fuerzas Armadas está involucrado". González Cárdenas también se refirió a la base legal que sustenta la activación de este dispositivo. Mencionó que el presidente Maduro puede invocarlo a través de "estado de excepción por conmoción exterior", con lo cual se agiliza la respuesta de la nación bolivariana a cualquier evento que pueda poner en riesgo la paz y estabilidad del país.
Para el también docente universitario, la fortaleza del sistema territorial reside en su base.
"En mis clases, incluso a nivel de pregrado, instruyo a los estudiantes para que elaboren los planes de defensa inmediata de su barrio. Cómo se hacen para defenderse de cualquier ataque de X, Y o Z. Los planes de evacuación por incendio, planes de evacuación por terremoto, por cualquier catástrofe... planes de abastecimiento de alimentos. Todo eso se los mando a hacer a los muchachos, que tienen que trabajar con la comunidad", detalla.
Este enfoque de respuesta y "unión cívico militar y policial", concluye el experto, busca consolidar una geometría del poder donde la defensa deja de ser una responsabilidad exclusiva de los cuarteles para convertirse en una tarea corresponsable de toda la sociedad.
