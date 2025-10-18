https://noticiaslatam.lat/20251018/cuba-reune-millones-de-firmas-en-apoyo-a-venezuela-frente-a-amenazas-de-eeuu-1167669630.html

Cuba reúne millones de firmas en apoyo a Venezuela frente a amenazas de EEUU

Cuba reúne millones de firmas en apoyo a Venezuela frente a amenazas de EEUU

18.10.2025

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, refirió que esas rúbricas respaldan de manera invariable al legítimo mandatario venezolano Nicolás Maduro y a su bravo pueblo, expuestos a una de las campañas más infames de Washington.Por su parte, ante los más de 50.000 participantes en este encuentro de solidaridad, Pedro Infante, vicepresidente de Organización del Partido Socialista Unido de Venezuela y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de ese país, demandó el cese de las afirmaciones xenofóbicas expresadas desde la Casa Blanca y "la comparación de la identidad venezolana con grupos criminales".Asimismo, saludó la posición "digna y ejemplar" del presidente Díaz-Canel cuando el 24 de septiembre último, fecha del comienzo de la recogida de firmas en la mayor de las Antillas, afirmó que urge impedir una agresión militar contra Caracas, y aseguró que ambos territorios "seguiremos promoviendo la unidad y la integración latinoamericana y caribeña".Hasta el 30 de septiembre, aconteció en la isla una jornada de recolección de rúbricas, acción impulsada por el Gobierno cubano, con el objetivo de expresar un pronunciamiento popular contra cualquier amenaza sobre el estado bolivariano.¿Por qué el apoyo a Venezuela?La doctora Marcia Cobas Ruiz, ex viceministra cubana de Salud Pública, declaró a Sputnik que Venezuela es un país hermano, "al que nos unen lazos muy fuertes, estamos aquí por el mejor amigo de Cuba y en defensa de la paz de Latinoamérica" y refirió, asimismo, sus nexos personales con la nación sudamericana donde dirigió la Misión José Gregorio Hernández, en su etapa fundacional.Para Cobas Ruiz, quien fuera además diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, los médicos de la nación caribeña son expresión de la solidaridad entre ambos territorios, símbolo de la fraternidad entre los líderes Hugo Chávez y Fidel Castro en su objetivo de "llevarles salud a las comunidades y los lugares más intrincados de esa nación".Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), recordó a Sputnik el recién finalizado IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, celebrado en México, "allí los más de 500 delegados internacionales aprobamos también una resolución de apoyo al Gobierno y pueblo de Venezuela, que denuncia la amenaza militar sobre ese territorio".Esta declaración refiere que la humanidad está en enorme riesgo ante el despliegue imperialista y su pretensión de recuperar su "patio trasero", por tanto, los ataques sobre Caracas se deben a la resistencia de su pueblo y al ejemplo que da al mundo al construir un nuevo escenario y un modelo económico, político y social propio.Asimismo, Julián León Rondón, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, refirió a Sputnik que esa organización respalda todas las causas justas, entre ellas, la determinación de Caracas de mantener su firmeza y autonomía frente a la injerencia externa.Vínculos históricos entre Caracas y La HabanaRené González Barrios, director del Centro Fidel Castro, recordó a Sputnik que la historia de ambos países está muy unida desde las luchas por la independencia, incluso, hubo cubanos que combatieron a las órdenes de Simón Bolívar, "El Libertador soñó y le dio la tarea a Antonio José de Sucre de la independencia de Cuba y Puerto Rico".Además, durante el siglo XIX, el presidente de la República de Cuba en Armas, Carlos Manuel de Céspedes, tenía una escolta de venezolanos; esa nación envió tres expediciones para la Guerra de los Diez Años contra el dominio español y ocho hijos de esa tierra fueron generales en el Ejército Libertador, "Venezuela fue para los cubanos el Jerusalén de la independencia americana".Remarcó que toda esa tradición, se reafirma, confirma y nutre mucho más con la llegada al poder de Hugo Chávez, "desde entonces, somos una misma causa; dijo el apóstol cubano en su momento: 'deme Venezuela en qué servirle, ella tiene en mí un hijo'. Fidel dio todo por Venezuela y nuestro pueblo lo está dando hoy y lo dará siempre".

