Rusia golpea infraestructuras energéticas de Ucrania en una jornada de combates
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov/
Síguenos en
Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras energéticas de Ucrania en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde la Defensa rusa. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.460 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 480 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 215 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 310 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.
"Rusia asestó golpes contra infraestructuras energéticas y de transporte que sirven de apoyo a las FFAA de Ucrania, lugares de almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 140 zonas", señalan desde el organismo castrense.
Las tropas rusas alcanzaron un vehículo blindado de transporte de tropas M113, un vehículo blindado HMMWV, al igual que un obús M777, todos ellos de fabricación estadounidense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó una bomba con kit de guiado, y derribó 137 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 91.466 drones, 633 sistemas de misiles antiaéreos, 25.602 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.605 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.683 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 44.481 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.