Trump justifica la ayuda a Argentina: "No tienen dinero ni nada"

Trump justifica la ayuda a Argentina: "No tienen dinero ni nada"

20.10.2025

"Argentina está peleando por su vida, está peleando por sobrevivir, usted señorita no entiende nada de eso. (...) Están peleando por sobrevivir, ¿entiendes lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, peleando tan duro para sobrevivir", respondió Trump a una periodista que lo cuestionó sobre cómo la noticia de la ayuda a Argentina sería recibida por el sector agricultor nacional.Trump continuó su justificación de la ayuda al Gobierno de Javier Milei, uno de los principales aliados del mandatario republicano en la región, aludiendo a la desesperada situación del país y a su aprecio por el presidente argentino, y que cree que "está tratando de hacer lo mejor que puede". El mandatario estadounidense insistió en que la situación no debe presentarse como un beneficio para Argentina, sino como una lucha por la supervivencia, reiterando la dura frase: "Se están muriendo". Sus declaraciones buscan enmarcar el apoyo económico como un acto de auxilio humanitario y geopolítico, más que como una transacción comercial favorable.La ayuda que la Administración Trump ha articulado para el Gobierno de Milei consiste en un paquete de apoyo económico que busca estabilizar la moneda del país austral y brindar confianza a los mercados, tras varias semanas de pérdidas de reservas, depreciación del peso argentino, todo esto en medio de una fuerte crisis política del oficialismo tras su derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires y varios escándalos mediáticos de presunta corrupción y financiamiento espuria.El apoyo de EEUU se centra principalmente en una línea de swap (intercambio de divisas) de crédito de hasta 20.000 millones de dólares, destinada a fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina. Además de este acuerdo, Estados Unidos ha anunciado que está trabajando en un rescate adicional de 20.000 millones de dólares con fondos soberanos y del sector privado, buscando ofrecer una tranquilidad financiera de largo plazo antes de las elecciones legislativas argentinas.Esta asistencia financiera y política ha suscitado críticas entre políticos demócratas en Estados Unidos, quienes cuestionan la motivación y la forma en que se otorga. Una de las principales voces críticas ha sido la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien ha solicitado explicaciones al secretario del Tesoro sobre el plan para Argentina, calificando la situación como "profundamente preocupante" y cuestionando el uso de fondos de emergencia para un rescate.

