https://noticiaslatam.lat/20251010/machado-no-es-una-figura-pacifista-por-que-el-nobel-de-la-paz-2025-es-cuestionable-1167406351.html

"Machado no es una figura pacifista": ¿por qué el Nobel de la Paz 2025 es cuestionable?

"Machado no es una figura pacifista": ¿por qué el Nobel de la Paz 2025 es cuestionable?

Sputnik Mundo

La decisión del Comité Noruego de otorgar el Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana, María Corina Machado, ha sido sometida a diversas críticas... 10.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-10T22:10+0000

2025-10-10T22:10+0000

2025-10-10T23:13+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

venezuela

maría corina machado

eeuu

donald trump

premio nobel

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/0a/1167407924_0:16:1024:592_1920x0_80_0_0_409f21202137456c3e98614564712120.jpg

La trayectoria política de la fundadora del movimiento Vente Venezuela se ha desarrollado más del lado de una confrontación política alineada con Washington que de una agenda verdaderamente pacífica en favor de su país, por lo cual su distinción resulta contradictoria, observan varios analistas consultados por Sputnik. El Comité del Nobel —que concede anualmente esta distinción— determinó darle a Machado este reconocimiento por su supuesta lucha a favor de la democracia. Sin embargo, Caracas ha denunciado en varias ocasiones que María Corina Machado llegó a pedir "un ataque contra Venezuela" por parte de Washington en una entrevista televisiva, en la que habló de la presunta "amenaza" que supone el país caribeño para el Hemisferio occidental.Según Fiore, esta distinción ha sido históricamente "un instrumento de legitimación moral y, por lo tanto, también de disputa simbólica". En ese sentido, señala que "el premio ha sufrido un desgaste, especialmente cuando sus galardonados han tenido un claro sesgo político alineado con los intereses de las potencias occidentales".Como ejemplo de lo anterior, cita la premiación del expresidente estadounidense Barack Obama en 2009, "quien fue distinguido mientras intensificaba la guerra con drones" en el Oriente Medio y África."Una distinción insensata y decepcionante"Otorgar un galardón de este tipo a alguien que ha pedido públicamente que una potencia extranjera intervenga en los asuntos internos de su país puede considerarse una "insensatez" de parte del Comité Noruego del Nobel, apunta en entrevista con Sputnik Pavel Alemán, investigador de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, en Cuba. "Ella, de manera pública, ha solicitado que su país sea invadido por las fuerzas militares de otra nación. Eso se considera como un delito de carácter grave, una traición a la patria, castigado, en muchos territorios, con la pena máxima. Machado continúa sin ningún tipo de punición y, encima de esto, la avalan ahora como una persona con características para merecer ese reconocimiento", observa el analista. Alemán también afirma que la cofundadora de la plataforma política Soy Venezuela "ha defendido la violencia contra un gobierno [el del presidente Nicolás Maduro] que está [legal y democráticamente] constituido". ¿Cuáles han sido las polémicas declaraciones de Machado?Cuando EEUU desplegó sus fuerzas navales y aéreas hace varias semanas en el mar Caribe — aumentando la tensión cerca de las costas de Venezuela bajo el pretexto de combatir a los cárteles de la droga, y tras atacar cuatro embarcaciones que causaron la muerte de 21 personas— la exdiputada venezolana expresó su esperanza en una intervención estadounidense que provocara un cambio de poder en el país sudamericano.Pero no fue la única ocasión. En 2018, por ejemplo, la exlegisladora dijo ante medios locales lo siguiente: "A la comunidad internacional: hablaban de que buscaban colaborar, sí pueden colaborar aumentando la presión hasta provocar el quiebre y la salida de Maduro. ¿Cómo? Más sanciones, porque las sanciones sí están funcionando, provocando el quiebre, la fractura y el enfrentamiento [en el Gobierno]". De hecho, horas después de haberse anunciado su entrega del Nobel de la Paz, Corina Machado, dedicó el galardón "al sufrido pueblo venezolano" y al presidente de EEUU, Donald Trump, "por su decidido apoyo a nuestra causa". "Es bochornoso que se entregue este premio"Si hay alguien que atenta contra la democracia es María Corina Machado y "es bochornoso que se le entregue este premio" a la política que ha apoyado el bloqueo económico a Venezuela, que llevó a la muerte a miles de venezolanos, dice a Sputnik el analista internacional argentino Tadeo Casteglione. Agrega que la galardonada atenta contra su propio país siguiendo la agenda de Washington, presionando al Gobierno venezolano. Con este premio, EEUU la apuntala para continuar con la desestabilización del país y para abrir la puerta a una intervención futura, señala. La sola idea de premiar con el máximo reconocimiento a la paz a alguien así revela hasta qué punto el poder mediático y político internacional está dispuesto a retorcer la verdad para imponer su relato, asegura a Sputnik el diputado de la XI Legislatura en el Parlamento de Andalucía, Ismael Sánchez Castillo, al comentar la entrega del Premio Nobel a la política venezolana.

https://noticiaslatam.lat/20251010/1167384195.html

https://noticiaslatam.lat/20251010/1167393222.html

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

💬 opinión y análisis, venezuela, maría corina machado, eeuu, donald trump, premio nobel, política