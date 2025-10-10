"Machado no es una figura pacifista": ¿por qué el Nobel de la Paz 2025 es cuestionable?

La trayectoria política de la fundadora del movimiento Vente Venezuela se ha desarrollado más del lado de una confrontación política alineada con Washington que de una agenda verdaderamente pacífica en favor de su país, por lo cual su distinción resulta contradictoria, observan varios analistas consultados por Sputnik. El Comité del Nobel —que concede anualmente esta distinción— determinó darle a Machado este reconocimiento por su supuesta lucha a favor de la democracia. Sin embargo, Caracas ha denunciado en varias ocasiones que María Corina Machado llegó a pedir "un ataque contra Venezuela" por parte de Washington en una entrevista televisiva, en la que habló de la presunta "amenaza" que supone el país caribeño para el Hemisferio occidental.Según Fiore, esta distinción ha sido históricamente "un instrumento de legitimación moral y, por lo tanto, también de disputa simbólica". En ese sentido, señala que "el premio ha sufrido un desgaste, especialmente cuando sus galardonados han tenido un claro sesgo político alineado con los intereses de las potencias occidentales".Como ejemplo de lo anterior, cita la premiación del expresidente estadounidense Barack Obama en 2009, "quien fue distinguido mientras intensificaba la guerra con drones" en el Oriente Medio y África."Una distinción insensata y decepcionante"Otorgar un galardón de este tipo a alguien que ha pedido públicamente que una potencia extranjera intervenga en los asuntos internos de su país puede considerarse una "insensatez" de parte del Comité Noruego del Nobel, apunta en entrevista con Sputnik Pavel Alemán, investigador de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, en Cuba. "Ella, de manera pública, ha solicitado que su país sea invadido por las fuerzas militares de otra nación. Eso se considera como un delito de carácter grave, una traición a la patria, castigado, en muchos territorios, con la pena máxima. Machado continúa sin ningún tipo de punición y, encima de esto, la avalan ahora como una persona con características para merecer ese reconocimiento", observa el analista. Alemán también afirma que la cofundadora de la plataforma política Soy Venezuela "ha defendido la violencia contra un gobierno [el del presidente Nicolás Maduro] que está [legal y democráticamente] constituido". ¿Cuáles han sido las polémicas declaraciones de Machado?Cuando EEUU desplegó sus fuerzas navales y aéreas hace varias semanas en el mar Caribe — aumentando la tensión cerca de las costas de Venezuela bajo el pretexto de combatir a los cárteles de la droga, y tras atacar cuatro embarcaciones que causaron la muerte de 21 personas— la exdiputada venezolana expresó su esperanza en una intervención estadounidense que provocara un cambio de poder en el país sudamericano.Pero no fue la única ocasión. En 2018, por ejemplo, la exlegisladora dijo ante medios locales lo siguiente: "A la comunidad internacional: hablaban de que buscaban colaborar, sí pueden colaborar aumentando la presión hasta provocar el quiebre y la salida de Maduro. ¿Cómo? Más sanciones, porque las sanciones sí están funcionando, provocando el quiebre, la fractura y el enfrentamiento [en el Gobierno]". De hecho, horas después de haberse anunciado su entrega del Nobel de la Paz, Corina Machado, dedicó el galardón "al sufrido pueblo venezolano" y al presidente de EEUU, Donald Trump, "por su decidido apoyo a nuestra causa". "Es bochornoso que se entregue este premio"Si hay alguien que atenta contra la democracia es María Corina Machado y "es bochornoso que se le entregue este premio" a la política que ha apoyado el bloqueo económico a Venezuela, que llevó a la muerte a miles de venezolanos, dice a Sputnik el analista internacional argentino Tadeo Casteglione. Agrega que la galardonada atenta contra su propio país siguiendo la agenda de Washington, presionando al Gobierno venezolano. Con este premio, EEUU la apuntala para continuar con la desestabilización del país y para abrir la puerta a una intervención futura, señala. La sola idea de premiar con el máximo reconocimiento a la paz a alguien así revela hasta qué punto el poder mediático y político internacional está dispuesto a retorcer la verdad para imponer su relato, asegura a Sputnik el diputado de la XI Legislatura en el Parlamento de Andalucía, Ismael Sánchez Castillo, al comentar la entrega del Premio Nobel a la política venezolana.
La decisión del Comité Noruego de otorgar el Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana, María Corina Machado, ha sido sometida a diversas críticas debido al papel que esta política de 58 años ha jugado en su país, donde ha pedido abiertamente una intervención extranjera.
La trayectoria política de la fundadora del movimiento Vente Venezuela se ha desarrollado más del lado de una confrontación política alineada con Washington que de una agenda verdaderamente pacífica en favor de su país, por lo cual su distinción resulta contradictoria, observan varios analistas consultados por Sputnik.
"No estoy de acuerdo con el premio a Corina Machado, pero es una decisión del Comité Nobel. De hecho, no le conozco ninguna actividad por el pueblo. Al contrario, siempre le pidió a EEUU que intervenga con tropas en Venezuela", dijo el defensor argentino de los derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel, quien también fue ganador del Nobel de la Paz en 1980.
El Comité del Nobel —que concede anualmente esta distinción— determinó darle a Machado este reconocimiento por su supuesta lucha a favor de la democracia. Sin embargo, Caracas ha denunciado en varias ocasiones que María Corina Machado llegó a pedir "un ataque contra Venezuela" por parte de Washington en una entrevista televisiva, en la que habló de la presunta "amenaza" que supone el país caribeño para el Hemisferio occidental.
"Machado no es una figura pacifista en el sentido tradicional del premio: ha apoyado sanciones económicas que afectaron duramente a la población venezolana. En distintos momentos, avaló o justificó la posibilidad de una intervención militar extranjera, particularmente estadounidense, para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro", observa Gonzalo Fiore, analista internacional argentino.
Según Fiore, esta distinción ha sido históricamente "un instrumento de legitimación moral y, por lo tanto, también de disputa simbólica". En ese sentido, señala que "el premio ha sufrido un desgaste, especialmente cuando sus galardonados han tenido un claro sesgo político alineado con los intereses de las potencias occidentales".
Como ejemplo de lo anterior, cita la premiación del expresidente estadounidense Barack Obama en 2009, "quien fue distinguido mientras intensificaba la guerra con drones" en el Oriente Medio y África.
"Una distinción insensata y decepcionante"
Otorgar un galardón de este tipo a alguien que ha pedido públicamente que una potencia extranjera intervenga en los asuntos internos de su país puede considerarse una "insensatez" de parte del Comité Noruego del Nobel, apunta en entrevista con Sputnik Pavel Alemán, investigador de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, en Cuba.
"Ella, de manera pública, ha solicitado que su país sea invadido por las fuerzas militares de otra nación. Eso se considera como un delito de carácter grave, una traición a la patria, castigado, en muchos territorios, con la pena máxima. Machado continúa sin ningún tipo de punición y, encima de esto, la avalan ahora como una persona con características para merecer ese reconocimiento", observa el analista.
Alemán también afirma que la cofundadora de la plataforma política Soy Venezuela "ha defendido la violencia contra un gobierno [el del presidente Nicolás Maduro] que está [legal y democráticamente] constituido".
"Francamente es decepcionante que el Comité la haya creído a ella merecedora de un Nobel de la Paz, como decepcionante fue recibir la propuesta de que el actual presidente de EEUU, Donald Trump, estuviera en la lista de los candidatos", agrega el experto.
¿Cuáles han sido las polémicas declaraciones de Machado?
Cuando EEUU desplegó sus fuerzas navales y aéreas hace varias semanas en el mar Caribe — aumentando la tensión cerca de las costas de Venezuela bajo el pretexto de combatir a los cárteles de la droga, y tras atacar cuatro embarcaciones que causaron la muerte de 21 personas— la exdiputada venezolana expresó su esperanza en una intervención estadounidense que provocara un cambio de poder en el país sudamericano.
"Falta muy poco para que los venezolanos recuperemos nuestra soberanía y la democracia. Estamos listos para asumir las riendas del nuevo gobierno", comentó María Corina Machado.
Pero no fue la única ocasión. En 2018, por ejemplo, la exlegisladora dijo ante medios locales lo siguiente: "A la comunidad internacional: hablaban de que buscaban colaborar, sí pueden colaborar aumentando la presión hasta provocar el quiebre y la salida de Maduro. ¿Cómo? Más sanciones, porque las sanciones sí están funcionando, provocando el quiebre, la fractura y el enfrentamiento [en el Gobierno]".
De hecho, horas después de haberse anunciado su entrega del Nobel de la Paz, Corina Machado, dedicó el galardón "al sufrido pueblo venezolano" y al presidente de EEUU, Donald Trump, "por su decidido apoyo a nuestra causa".
This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.
We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic…
Si hay alguien que atenta contra la democracia es María Corina Machado y "es bochornoso que se le entregue este premio" a la política que ha apoyado el bloqueo económico a Venezuela, que llevó a la muerte a miles de venezolanos, dice a Sputnik el analista internacional argentino Tadeo Casteglione.
"Están premiando a una persona que no ha hecho ningún esfuerzo real por la paz. Se habla de su esfuerzo por la democracia cuando está claro que Machado no tiene el apoyo popular del cual se jacta. Su único aporte fue en contra de la paz. Ha llamado a la rebelión civil, a la intervención extranjera y a la invasión en pos de sus intereses", expresa.
Agrega que la galardonada atenta contra su propio país siguiendo la agenda de Washington, presionando al Gobierno venezolano. Con este premio, EEUU la apuntala para continuar con la desestabilización del país y para abrir la puerta a una intervención futura, señala.
La sola idea de premiar con el máximo reconocimiento a la paz a alguien así revela hasta qué punto el poder mediático y político internacional está dispuesto a retorcer la verdad para imponer su relato, asegura a Sputnik el diputado de la XI Legislatura en el Parlamento de Andalucía, Ismael Sánchez Castillo, al comentar la entrega del Premio Nobel a la política venezolana.
"Que María Corina Machado sea el Premio Nobel de la Paz no es una anécdota ni un simple despropósito mediático: es una provocación criminal y fascista contra un pueblo noble, digno y valiente: el pueblo de Venezuela", sostiene el político español.
