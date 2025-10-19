Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251019/rusia-libera-otra-localidad-y-abate-hasta-1600-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1167714088.html
Rusia libera otra localidad y abate hasta 1.600 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia libera otra localidad y abate hasta 1.600 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Chuníshino, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan... 19.10.2025
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 485 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 205 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 380 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 90 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares.Las tropas rusas alcanzaron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, un vehículo blindado HMMWV, un MaxxPro, al igual que una estación radar AN/TPQ-50, todos ellos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 2 bombas con kits de guiado, 3 proyectiles del sistema Himars, y derribó 323 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Rusia libera otra localidad y abate hasta 1.600 soldados ucranianos en una jornada de combates

15:23 GMT 19.10.2025
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Chuníshino, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde la Defensa rusa. Además, las tropas rusas destruyeron equipos militares de EEUU, incluido un lanzador del sistema Himars. Kiev perdió hasta 1.600 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 485 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 205 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 380 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 90 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares.
"Rusia asestó golpes contra infraestructuras de transporte que garantizan las operaciones de las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas en 143 zonas", señalan desde el organismo castrense.
Las tropas rusas alcanzaron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, un vehículo blindado HMMWV, un MaxxPro, al igual que una estación radar AN/TPQ-50, todos ellos de fabricación estadounidense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 2 bombas con kits de guiado, 3 proyectiles del sistema Himars, y derribó 323 drones.
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
19 de septiembre, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 91.200 drones, 633 sistemas de misiles antiaéreos, 25.575 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.604 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.590 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 44.349 vehículos militares especiales.

