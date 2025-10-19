https://noticiaslatam.lat/20251019/rusia-libera-otra-localidad-y-abate-hasta-1600-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1167714088.html

Rusia libera otra localidad y abate hasta 1.600 soldados ucranianos en una jornada de combates

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 485 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 205 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 380 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 90 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares.Las tropas rusas alcanzaron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, un vehículo blindado HMMWV, un MaxxPro, al igual que una estación radar AN/TPQ-50, todos ellos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 2 bombas con kits de guiado, 3 proyectiles del sistema Himars, y derribó 323 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

