Las tropas rusas liberan otra localidad y destruyen un sistema lanzacohetes múltiple en un día
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Pleschéyevka, en la república popular de Donetsk, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en la última jornada, las tropas rusas alcanzaron dos carros de combate, 12 vehículos blindados, 14 piezas de artillería, al igual que un sistema lanzacohetes múltiple, agregaron.
"Las acciones ofensivas activas de unidades del grupo de tropas Sur dieron como resultado la liberación de la localidad de Pleschéyevka, en la república popular de Donetsk", reza el comunicado.
Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte, las empresas militares que proporcionaban operaciones de las FFAA de Ucrania, un centro de entrenamiento de operadores de drones de la inteligencia ucraniana, un taller de ensamblaje drones, una estación radar de defensa antiaérea, así como puntos de despliegue temporal de sus formaciones en 156 zonas.
A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro bombas guiadas, seis proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 140 drones, precisaron desde la entidad castrense.
En cuanto a las bajas militares ucranianas, Kiev perdió unos 1.565 militares en las últimas 24 horas. De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 580 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 195 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 280 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 75 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 205 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 90.737 drones, 633 sistemas de misiles antiaéreos, 25.518 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.602 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.531 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 44.159 vehículos militares especiales.
