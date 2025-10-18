https://noticiaslatam.lat/20251018/las-tropas-rusas-liberan-otra-localidad-y-destruyen-un-sistema-lanzacohetes-multiple-en-un-dia-1167683869.html

Las tropas rusas liberan otra localidad y destruyen un sistema lanzacohetes múltiple en un día

Las tropas rusas liberan otra localidad y destruyen un sistema lanzacohetes múltiple en un día

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Pleschéyevka, en la república popular de Donetsk, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además... 18.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-18T12:55+0000

2025-10-18T12:55+0000

2025-10-18T12:55+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/12/1167682734_0:93:3089:1831_1920x0_80_0_0_71ce84dc97b2d336e0118406d952b40e.jpg

Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte, las empresas militares que proporcionaban operaciones de las FFAA de Ucrania, un centro de entrenamiento de operadores de drones de la inteligencia ucraniana, un taller de ensamblaje drones, una estación radar de defensa antiaérea, así como puntos de despliegue temporal de sus formaciones en 156 zonas.A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro bombas guiadas, seis proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 140 drones, precisaron desde la entidad castrense.En cuanto a las bajas militares ucranianas, Kiev perdió unos 1.565 militares en las últimas 24 horas. De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 580 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 195 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 280 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 75 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 205 militares.

https://noticiaslatam.lat/20251017/trump-asegura-que-se-pondria-fin-al-conflicto-en-ucrania-1167658807.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa