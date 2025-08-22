https://noticiaslatam.lat/20250822/la-ia-llega-a-los-juzgados-de-esta-entidad-en-mexico-1165725091.html

La IA llega a los juzgados de México

La IA llega a los juzgados de México

Sputnik Mundo

Por primera vez en la historia del país latinoamericano, un tribunal federal del Estado de México (centro) utilizó Inteligencia artificial (IA) como una... 22.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-22T07:15+0000

2025-08-22T07:15+0000

2025-08-22T08:14+0000

américa latina

méxico

inteligencia artificial

estado de méxico

milenio

inegi

banco de méxico

seguridad

justicia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/15/1165730793_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_57433b5ed112efd3f26301d4e4949160.jpg

De acuerdo con el medio mexicano, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ubicado en el municipio de Toluca, resolvió con apoyo de IA una controversia relacionada con el monto de una garantía exigida para presentar un amparo ante el Registro Público de Propiedad. En concreto, se presentó una queja por la falta de consideración de dos terrenos dentro de una herencia. El medio detalla que un juez fijó un monto de garantía de 50.000 pesos (alrededor de 2.666 dólares) por cada predio, sin justificar su decisión.Debido a que el monto se consideraba arbitrario, el magistrado Juan Jaime González utilizó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Banco de México (Banxico). Además, consideró el valor del inmueble en litigio, la inflación proyectada, la tasa de interés interbancaria y la duración estimada del juicio. Añade que la sentencia establece un precedente en relación con el uso de la IA como herramienta de apoyo para funciones técnicas —como el cálculo de garantías y pensiones— sin sustituir la interpretación jurídica ni el juicio del juzgador. Además, fija principios para el uso ético, transparente y responsable de estas capacidades tecnológicas, mientras se garanticen la supervisión humana y los derechos fundamentales.En ese sentido, se lee en el artículo, toda persona juzgadora que utilice la IA deberá declararlo expresamente, justificar su método y mantener el control humano en todo momento. Además, los magistrados presentes en la audiencia solicitaron enriquecer el tema con reglamentación internacional. En palabras del magistrado Juan Carlos Ortega, se trata de la primera vez que se incorpora IA dentro de la función jurisdiccional de manera correcta, con directrices éticas reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El jurista consideró que se trata de un asistente para realizar cálculos en los que el modelo conversacional transparenta su metodología, sin sustituir al juez. "Maravillosa esta aplicación. Ya están corriendo tiempos en los que la utilización de la inteligencia artificial en la vertiente asistencial puede ser muy útil, siempre y cuando se cumpla con estos postulados éticos que se mencionan en el proyecto", aseveró Ortega.

https://noticiaslatam.lat/20250821/cuba-apuesta-por-el-uso-y-desarrollo-de-la-inteligencia-artificial-son-algoritmos-mucho-mas-1165692564.html

méxico

estado de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, inteligencia artificial, estado de méxico, milenio, inegi, banco de méxico, seguridad, justicia