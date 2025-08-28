Mundo
https://noticiaslatam.lat/20250828/cuba-acusa-que-el-despliegue-militar-de-eeuu-en-el-caribe-se-basa-en-un-pretexto-absurdo-1165870092.html
Cuba acusa que el despliegue militar de EEUU en el Caribe se basa en "un pretexto absurdo"
Cuba acusa que el despliegue militar de EEUU en el Caribe se basa en "un pretexto absurdo"
Sputnik Mundo
El Gobierno de Miguel Díaz-Canel rechazó enérgicamente el envío de fuerzas navales estadounidenses a la región, ya que dicho movimiento representa "una grave... 28.08.2025
américa latina
cuba
venezuela
eeuu
nicolás maduro
caribe
drogas
La Habana consideró que el despliegue militar norteamericano es un capítulo más de la Doctrina Monroe, que ha sido "clave para el intervencionismo" de la Casa Blanca en el continente americano. "El Gobierno de EEUU vuelve a las mentiras para justificar la violencia y el despojo", agregó. La postura de Cuba se da luego de que diversos medios internacionales reportaran que un crucero de misiles guiados, el USS Erie, y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Newport News, llegarían a la región a inicios de la próxima semana. Días antes, ya se había reportado que los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson se estaban acercando a aguas venezolanas."Estados Unidos es el mayor mercado de estupefacientes en la región y posiblemente en el mundo, según el Informe Global de Drogas de 2025, emitido por la Oficina de Naciones Unidas para el control de la droga y el delito", recordó la Cancillería cubana. "Es un hecho que se conoce bien y la comunidad internacional tiene el deber de denunciarlo. Es allí donde están las mayores redes de estímulo al consumo, garantía de distribución, facilitación del tráfico, cobro y atesoramiento de las cuantiosas sumas de ganancia, y las que lavan el dinero resultante dentro de la propia economía del país con relativa impunidad, sin que haya un esfuerzo serio y efectivo del gobierno para impedirlo", agregó.
cuba
venezuela
eeuu
caribe
Cuba acusa que el despliegue militar de EEUU en el Caribe se basa en "un pretexto absurdo"

Bandera cubana
Bandera cubana
© AP Photo / Ramon Espinosa
El Gobierno de Miguel Díaz-Canel rechazó enérgicamente el envío de fuerzas navales estadounidenses a la región, ya que dicho movimiento representa "una grave amenaza y una agresiva demostración de fuerza que atenta contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos de América Latina".

"La imputación estadounidense de asociar al Gobierno legítimo de Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro Moros con organizaciones criminales de tráfico ilícito de drogas constituye un pretexto absurdo que carece de fundamento", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de la isla.

La Habana consideró que el despliegue militar norteamericano es un capítulo más de la Doctrina Monroe, que ha sido "clave para el intervencionismo" de la Casa Blanca en el continente americano. "El Gobierno de EEUU vuelve a las mentiras para justificar la violencia y el despojo", agregó.
La postura de Cuba se da luego de que diversos medios internacionales reportaran que un crucero de misiles guiados, el USS Erie, y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Newport News, llegarían a la región a inicios de la próxima semana.
Días antes, ya se había reportado que los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson se estaban acercando a aguas venezolanas.
"Estados Unidos es el mayor mercado de estupefacientes en la región y posiblemente en el mundo, según el Informe Global de Drogas de 2025, emitido por la Oficina de Naciones Unidas para el control de la droga y el delito", recordó la Cancillería cubana.
"Es un hecho que se conoce bien y la comunidad internacional tiene el deber de denunciarlo. Es allí donde están las mayores redes de estímulo al consumo, garantía de distribución, facilitación del tráfico, cobro y atesoramiento de las cuantiosas sumas de ganancia, y las que lavan el dinero resultante dentro de la propia economía del país con relativa impunidad, sin que haya un esfuerzo serio y efectivo del gobierno para impedirlo", agregó.
