Orban prevé mantener hoy una conversación telefónica con Putin
Además, informó que ya ordenó crear un comité organizador para preparar la posible cumbre entre Rusia y EEUU, cuyos trabajos ya comenzaron. 17.10.2025, Sputnik Mundo
Orban agregó que el encuentro entre Putin y Trump en Hungría podría celebrarse una semana después de la reunión entre los ministros de Exteriores de Rusia y EEUU, prevista para la próxima semana.Esto ocurre después de una de las conversaciones telefónicas más extensas de 2025 entre Putin y Trump, en la que abordaron, entre otros temas, el conflicto en Ucrania. Tras la llamada, el presidente estadounidense anunció su intención de reunirse con su homólogo ruso en Budapest.
"Anoche hablé por teléfono con el presidente estadounidense. (...) Y esta mañana mantendré una conversación con el presidente Putin", declaró el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, a la emisora de radio Kossuth.
Además, informó que ya ordenó crear un comité organizador para preparar la posible cumbre entre Rusia y EEUU, cuyos trabajos ya comenzaron.
Orban agregó que el encuentro entre Putin y Trump en Hungría podría celebrarse una semana después de la reunión entre los ministros de Exteriores de Rusia y EEUU, prevista para la próxima semana.
Esto ocurre después de una de las conversaciones telefónicas más extensas de 2025 entre Putin y Trump, en la que abordaron, entre otros temas, el conflicto en Ucrania. Tras la llamada, el presidente estadounidense anunció su intención de reunirse con su homólogo ruso en Budapest.
