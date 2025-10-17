Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251017/orban-preve-mantener-hoy-una-conversacion-telefonica-con-putin-1167639340.html
Orban prevé mantener hoy una conversación telefónica con Putin
Orban prevé mantener hoy una conversación telefónica con Putin
17.10.2025
Orban agregó que el encuentro entre Putin y Trump en Hungría podría celebrarse una semana después de la reunión entre los ministros de Exteriores de Rusia y EEUU, prevista para la próxima semana.Esto ocurre después de una de las conversaciones telefónicas más extensas de 2025 entre Putin y Trump, en la que abordaron, entre otros temas, el conflicto en Ucrania. Tras la llamada, el presidente estadounidense anunció su intención de reunirse con su homólogo ruso en Budapest.
viktor orban, donald trump, eeuu, vladímir putin, hungría, 🌍 europa, rusia
viktor orban, donald trump, eeuu, vladímir putin, hungría, 🌍 europa, rusia

Orban prevé mantener hoy una conversación telefónica con Putin

06:57 GMT 17.10.2025
© Sputnik / Grigory Sysoev / Acceder al contenido multimediaEl encuentro entre el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el 17 de octubre, 2023
El encuentro entre el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el 17 de octubre, 2023 - Sputnik Mundo, 1920, 17.10.2025
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Acceder al contenido multimedia
"Anoche hablé por teléfono con el presidente estadounidense. (...) Y esta mañana mantendré una conversación con el presidente Putin", declaró el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, a la emisora de radio Kossuth.
Además, informó que ya ordenó crear un comité organizador para preparar la posible cumbre entre Rusia y EEUU, cuyos trabajos ya comenzaron.
Llamada entre Putin y Trump muestra nuevo intento de EEUU para abordar la crisis ucraniana, refiere experto - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2025
Llamada entre Putin y Trump muestra "nuevo intento" de EEUU para abordar la crisis ucraniana, refiere experto
ayer, 23:46 GMT
Orban agregó que el encuentro entre Putin y Trump en Hungría podría celebrarse una semana después de la reunión entre los ministros de Exteriores de Rusia y EEUU, prevista para la próxima semana.
Esto ocurre después de una de las conversaciones telefónicas más extensas de 2025 entre Putin y Trump, en la que abordaron, entre otros temas, el conflicto en Ucrania. Tras la llamada, el presidente estadounidense anunció su intención de reunirse con su homólogo ruso en Budapest.
