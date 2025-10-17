https://noticiaslatam.lat/20251017/no-fue-pensado-para-el-turismo-masivo-que-esta-pasando-en-tulum-joya-del-sureste-mexicano--1167630159.html

"No fue pensado para el turismo masivo": ¿Qué está pasando en Tulum, 'joya' del sureste mexicano?

Tulum, 'joya' del Caribe mexicano, sufre una caída del turismo, aparentemente debido a los altos costos, el sargazo, el abuso de los taxistas, la inseguridad y... 17.10.2025, Sputnik Mundo

"Cuando viví en Playa del Carmen, Tulum era un sitio favorito para mis días de descanso (...) Leo lo que pasa ahora ahí y no sorprende, pues se veía venir desde que comenzaron a encarecer todo y a facilitar el desacelerado boom inmobiliario", aseguró un usuario de X .Otros internautas denunciaron las dificultades para acceder a las playas e, incluso, circuló un video en el que el alcalde de Tulum, Diego Castañón, anunció que los turistas no pueden acudir a las playas "con alimentos, ni bebidas, ni con hieleras, ni con sombrillas, con nada"."Si quieren consumir, tienen que consumir aquí", declaró el edil.Transporte público registra baja del 50%En ese contexto, José Perera, operador de transporte público afiliado al sindicato Unión Nacional de Transportistas del Cambio (Untrac) Sección II de Tulum, cuenta que, en 2024, ganaba cerca de 800 pesos al día (43,36 dólares, aproximadamente). Con la caída del turismo en el destino, asegura que apenas está recibiendo la mitad.Según explica Moisés Pool Quijano, secretario general de la Untrac, hace exactamente un año, los operadores del sindicato trasladaban alrededor de 70.000 personas al día —entre turistas y trabajadores— de Playa del Carmen a Tulum y viceversa. Hoy, asegura, la cifra se desplomó a 30.000."También en la parte operativa, las unidades [de transporte] daban sus cuatro vueltas al día. El día de hoy están dando apenas dos", sostiene Pool Quijano en diálogo con este medio.Sargazo, inseguridad y playas privatizadasCuestionado sobre las posibles causas detrás de la caída de los visitantes, el líder sindical señaló que la industria turística —de la cual, aseguró, dependen casi al 100% los habitantes del estado del sureste mexicano— se ve afectada por la llegada del sargazo a las costas del Caribe a principios de marzo.Según Pool Quijano, aunque las autoridades están conscientes de las fechas en las que llega la macroalga, "se atrasan" en la implementación de acciones para "proteger los puntos más concurridos del turismo".Otro aspecto, dice, es la violencia que ha ido "ganando espacio". Apenas el 22 de marzo, el secretario de Seguridad de Tulum, José Roberto Rodríguez Bautista, fue asesinado a tiros en medio de un operativo en el que también perdió la vida un presunto delincuente. Cinco días atrás, la Fiscalía General de Quintana Roo fue blanco de un ataque armado, aunque no se registraron heridos."El jaque mate", sostiene Pool Quijano, lo vino a dar el Parque Jaguar, cuya administración y custodia está a cargo de Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya-Mexica S.A. de C.V."El Parque Jaguar todos los veíamos con buenos ojos, pero al terminar ya el parque, como lo mandó a hacer nuestro expresidente López Obrador, se volvió muy cuidado que hasta da miedo acercarse, porque lo cuida la Guardia Nacional", sostiene.Dicha situación, argumenta Pool Quijano, ha perjudicado a los restauranteros, a los hoteles y, a la manera de una cadena alimenticia, "si no hay gente, el hotel recorta personal y así sucesivamente, el personal queda sin trabajo y, en el pueblo, lo que es Tulum, ya no hay ventas".Durante el verano, en la semana del 26 de julio al 1 de agosto, la ocupación en Tulum fue de 62,6%, mientras que, en el período que abarca del 23 al 29 de agosto, la cifra pasó a 55,5%. Para la semana del 13 al 19 de septiembre, el dato fue 58,3%, mientras que, en la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre, el indicador se posicionó en 49,2%.Sheinbaum pide atender la situaciónAl respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el acceso a las playas no debe estar "limitado a quien tiene recursos económicos" y calificó de ilegal que los restauranteros y hoteleros sean los que decidan quién puede entrar y quién no al destino turístico.La mandataria aseguró que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, ya está atendiendo la situación, incluido lo que parece un intento de privatizar las playas y la reducción del acceso a las mismas a través del Parque del Jaguar.En tanto, el académico del Centro de Estudios Superiores en Gastronomía y Turismo, Ian Poot Franco, explicó a Sputnik que, además del sargazo y la inseguridad, la disminución de turistas se explica por diversos factores, empezando porque septiembre y octubre son temporada baja, no solo en Tulum, sino en todos los destinos turísticos.Añade que, en el destino mexicano, "ha habido una construcción de cuartos impresionante", entre 20.000 y 50.000 cuartos, sostiene, lo que hace que luzca más vacío. Además, dice el experto, tras la pandemia se dio un "boom" y "todo mundo empezó a viajar y uno de los destinos preferidos fue Tulum".Sin embargo, detalla que este tipo de "booms" ocurren de manera cíclica, tras circunstancias extraordinarias, como la pandemia, pero llega un punto en el que todo se estabiliza. "Esto no iba a ser indefinido, la gente no iba a querer viajar eternamente, ya llegamos a otros puntos", dice.Tulum fue pensado para otros finesOtro de los factores que influyen, a decir de Poot Franco, es la falta de conectividad. Si bien el Aeropuerto Internacional de Tulum "Felipe Carrillo Puerto" fue distinguido a principios de octubre con el premio International Top 25 Airports 2025 —que lo reconoce como uno de los mejores aeropuertos del mundo— compite con su homólogo de Cancún, desde el cual salen autobuses hacia los principales destinos de la zona.Además, las estaciones del Tren Maya cercanas —Tulum y Tulum Aeropuerto— "no están conectadas ni con las ciudades principales, ni con el aeropuerto de Cancún", dice el experto."El problema que tiene el Tren Maya es que no está generando conectividad, no está resultando ni siquiera competitivo, porque es mucho más económico llegar por [autobuses privados], que tiene corridas directas del aeropuerto", añade.Sobre el Parque del Jaguar, Poot Franco argumenta que no puede considerarse un detonador de turismo como Xcaret, al tiempo que, para muchas personas, incluso representa un costo extra, toda vez que ahora es necesario pagar un boleto para ingresar a playas que eran públicas.Por último, el experto señala que Tulum es un destino pequeño, cuyas reservas ecológicas son más limitadas. Por ende, el destino no fue pensado para el turismo masivo, sino como un lugar de nicho, con hoteles boutique, ecoturísticos, entre otras amenidades."El tipo de hotel y el tipo de experiencia siempre fue pensado para un turismo de alto nivel, hoteles caros y, además de costosos, con un concepto: es el hotel caro, ecoturístico. Al final del día, esto genera que vaya un turismo de nicho, muy específico, que gusta de este tipo de situaciones", concluye.

