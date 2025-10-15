Mundo
La posible entrega de misiles Tomahawk a Ucrania dañará las relaciones ruso-estadounidenses, advierte Lavrov
La posible entrega de misiles Tomahawk a Ucrania dañará las relaciones ruso-estadounidenses, advierte Lavrov
Sputnik Mundo
internacional
rusia
eeuu
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
tomahawk
📰 suministro de armas a ucrania
🛡️ zonas de conflicto
serguéi lavrov
La posible entrega de misiles Tomahawk a Ucrania dañará las relaciones ruso-estadounidenses, advierte Lavrov

18:41 GMT 15.10.2025 (actualizado: 18:46 GMT 15.10.2025)
La posible entrega de misiles Tomahawk a Kiev infligiría un daño enorme a las perspectivas de normalización de las relaciones entre Moscú y Washington, declaró el canceller ruso, Serguéi Lavrov. Agregó que Rusia tomó nota de los informes de que EEUU suministra datos de inteligencia a Ucrania para ataques en territorio ruso y solicitó aclaraciones.
"En esta serie de afirmaciones sobre la posibilidad de suministrar los Tomahawks, el presidente Donald Trump, entre otros comentarios, señaló que no desea una escalada. Reconociendo que eso supondría una escalada, y además muy seria. Aquí Ucrania ya no tendría nada que ver. Simplemente, causaría un perjuicio colosal a las perspectivas de normalización de las relaciones entre Rusia y EEUU, y a la salida de ese atolladero total en el que la Administración [del expresidente estadounidense] Joe Biden ha metido esas relaciones", destacó Lavrov a medios rusos.
Al mismo tiempo, el canciller aseguró que las declaraciones de Trump no afectan de ningún modo a lo que el mandatario estadounidense y el presidente ruso, Vladímir Putin, discutieron en la Cumbre de Alaska.
"Ninguna de sus declaraciones sobre los Tomahawks toca aquello que se debatió conceptualmente en Alaska. Yo diría incluso: conceptualmente y prácticamente", agregó.
Anteriormente, el dirigente del país norteamericano confirmó que tiene previsto reunirse con Volodímir Zelenski el 17 de octubre en la Casa Blanca. A su vez, Zelenski aseguró que espera el encuentro con el mandatario estadounidense para volver a solicitarle armamento de largo alcance.
Trump anunció previamente que casi tomó una decisión sobre la posible entrega de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, aunque quiere entender cómo Kiev piensa emplearlos. Putin, por su parte, señaló que el uso de esos misiles por parte de Kiev dañaría las relaciones entre Rusia y EEUU, y subrayó que su aplicación en Ucrania sin la participación directa de personal militar estadounidense sería imposible.
Moscú considera que los suministros de armas a Ucrania obstaculizan la resolución del conflicto, arrastran directamente a los países de la OTAN y constituyen "jugar con fuego". El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier carga que contenga armamento destinado a Ucrania se convertirá en un objetivo legítimo para Rusia. Desde el Kremlin enfatizaron que el flujo de armas occidentales hacia Ucrania no favorece las negociaciones y tendrá un efecto negativo.
