EEUU establece una reserva estratégica de bitcoins por decreto presidencial

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 6 de marzo una orden ejecutiva para establecer una reserva estratégica de... 07.03.2025, Sputnik Mundo

"La reserva se capitalizará con bitcoins propiedad del Gobierno federal que fueron confiscados como parte de procedimientos de decomiso de activos penales o civiles. Esto significa que no les costará ni un centavo a los contribuyentes", agregó. Según Sacks, Estados Unidos tiene alrededor de 200.000 bitcoins, aunque nunca se ha realizado una auditoría completa. "Estados Unidos no venderá ningún bitcoin depositado en la Reserva Federal. Se mantendrá como reserva de valor... Los secretarios del Tesoro y de Comercio están autorizados a desarrollar estrategias neutrales desde el punto de vista presupuestario para adquirir bitcoins adicionales, siempre que esas estrategias no tengan costos adicionales para los contribuyentes estadounidenses", agregó el funcionario. Sacks adelantó además que se creará una Reserva de Activos Digitales de EEUU, que consistirá en activos digitales distintos del bitcoin incautados en procedimientos penales o civiles.

