Kiev cede el control de una localidad y pierde hasta 1.560 soldados en una jornada de combates
© AP Photo / Efrem LukatskySoldados ucranianos descansan en un refugio en la región de Donetsk (archivo)
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Balagán, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde la Defensa rusa. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.560 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 550 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 205 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 330 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.
"Rusia asestó golpes contra infraestructuras de transporte y energéticas utilizadas por las FFAA de Ucrania, almacenes de combustibles y lubricantes, armamento de artillería y misiles, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 138 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, 6 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 195 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 90.139 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.498 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.600 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.446 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 43.922 vehículos militares especiales.
