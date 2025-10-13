https://noticiaslatam.lat/20251013/fuerzas-rusas-liberan-2-localidades-y-abaten-hasta-1500-militares-ucranianos-en-el-ultimo-dia-de-1167489479.html
Fuerzas rusas liberan 2 localidades y abaten hasta 1.500 militares ucranianos en el último día de combates
Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Borovskaya Andréyevka, en la región de Járkov, y Moskóvskoye, en la república popular de Donetsk, en la última... 13.10.2025, Sputnik Mundo
Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Borovskaya Andréyevka, en la región de Járkov, y Moskóvskoye, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde la Defensa rusa. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.500 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 535 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 180 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 355 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 140 militares.
"Rusia asestó golpes contra instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania, almacenes de armamento de artillería, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 zonas", señalan desde el organismo castrense.
Las tropas rusas alcanzaron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un obús Paladin, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, un vehículo blindado MaxxPro, un Stryker, todos ellos de producción estadounidense, así como un sistema Vampire fabricado en la República Checa.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema Himars, y derribó 344 drones.
19 de septiembre, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 89.944 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.483 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.600 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.416 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 43.839 vehículos militares especiales.
