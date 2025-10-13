https://noticiaslatam.lat/20251013/fuerzas-rusas-liberan-2-localidades-y-abaten-hasta-1500-militares-ucranianos-en-el-ultimo-dia-de-1167489479.html

Fuerzas rusas liberan 2 localidades y abaten hasta 1.500 militares ucranianos en el último día de combates

Fuerzas rusas liberan 2 localidades y abaten hasta 1.500 militares ucranianos en el último día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Borovskaya Andréyevka, en la región de Járkov, y Moskóvskoye, en la república popular de Donetsk, en la última... 13.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-13T15:33+0000

2025-10-13T15:33+0000

2025-10-13T15:33+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/0d/1167487671_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_46961bc531045b6b4027b96a759af899.jpg

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 535 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 180 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 355 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 140 militares.Las tropas rusas alcanzaron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un obús Paladin, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, un vehículo blindado MaxxPro, un Stryker, todos ellos de producción estadounidense, así como un sistema Vampire fabricado en la República Checa.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema Himars, y derribó 344 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa