Rusia abate hasta 1.460 militares ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA de Rusia destruyeron equipos militares de EEUU y Polonia, así como interceptaron un misil de largo alcance Neptun en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.460 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 550 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 185 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 305 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 160 militares.
"Rusia asestó golpes contra infraestructuras de combustible y energía que abastecían al complejo militar-industrial de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 137 zonas", señalan desde el organismo castrense.
Las tropas rusas también alcanzaron tres vehículos blindados HMMWV, un obús M777, todos ellos de producción estadounidense, así como un vehículo blindado Oncilla fabricado en Polonia.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 9 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un misil de largo alcance Neptun, así como derribó 72 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 89.600 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.472 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.598 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.381 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 43.755 vehículos militares especiales.
