https://noticiaslatam.lat/20251012/rusia-abate-hasta-1460-militares-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1167457028.html

Rusia abate hasta 1.460 militares ucranianos en una jornada de combates

Rusia abate hasta 1.460 militares ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia destruyeron equipos militares de EEUU y Polonia, así como interceptaron un misil de largo alcance Neptun en la última jornada de la operación... 12.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-12T11:42+0000

2025-10-12T11:42+0000

2025-10-12T11:42+0000

defensa

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/0c/1167456635_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_bd7f7e4f5c285c1216ea34ef618ad835.jpg

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 550 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 185 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 305 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 160 militares.Las tropas rusas también alcanzaron tres vehículos blindados HMMWV, un obús M777, todos ellos de producción estadounidense, así como un vehículo blindado Oncilla fabricado en Polonia.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 9 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un misil de largo alcance Neptun, así como derribó 72 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa