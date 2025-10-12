El aumento del oro evidencia "una incertidumbre cada vez mayor en la economía mundial"
El diario Global Times analiza el sostenido aumento del precio del metal precioso, que se disparó esta semana a un máximo histórico, superando los 4.000 dólares por onza y extendiendo una racha que ha visto subir su cotización más de un 50% en lo que va del año
"El aumento récord indica una incertidumbre cada vez mayor en la economía mundial y una creciente demanda internacional de activos de refugio seguro", se lee en el análisis del medio.
Ante esta situación, el oro se mantiene como un "activo seguro" para los inversionistas ante los múltiples desafíos que enfrenta la economía global. La publicación afirma que la escalada del precio del oro está impulsada por una confluencia de factores que socavan la confianza en el sistema monetario existente, centrado en el dólar estadounidense.
Entre estos motivos se encuentran la debilitación de la confianza en el dólar, la gigantesca escala de la deuda nacional de EEUU (que ha superado los 37 billones), y la expectativa de recortes en las tasas de interés.
Este panorama está erosionando la credibilidad de los activos denominados en dólares, lo que se refleja en la acción colectiva de varios bancos centrales que, según el Consejo Mundial del Oro, siguen aumentando sus reservas del metal como una postura cautelosa ante el sistema monetario actual.
Más allá de los factores monetarios tradicionales, la preocupación por los riesgos potenciales dentro de la economía de EEUU está contribuyendo al alza del oro. Específicamente, existe el temor a un colapso del mercado bursátil provocado por una posible "burbuja" de la Inteligencia Artificial (IA), lo que podría agravar un contexto económico ya de por sí débil y que evidencia signos recesivos.
Las persistentes tensiones geopolíticas añaden otra capa de incertidumbre al panorama económico mundial. Conflictos como el de Oriente Medio continúan afectando los mercados internacionales de energía y perturbando las cadenas de suministro y el comercio global.
Además, las tensiones comerciales entre China y EEUU, marcadas por frecuentes medidas unilaterales de Washington con respecto a la imposición de aranceles, subrayan la creciente politización de las interacciones económicas internacionales.
Este contexto en el que la lógica económica cede ante consideraciones políticas, afirma el Global Times, ha elevado significativamente la incertidumbre en el entorno comercial global. Como reacción a este clima de inestabilidad, las economías en desarrollo y emergentes han comenzado a reequilibrar sus carteras de reservas estratégicas favoreciendo al oro, reflejando un movimiento más amplio en la gestión de reservas que busca reducir los riesgos asociados al volátil clima internacional.
