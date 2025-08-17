https://noticiaslatam.lat/20250817/llegada-record-a-eeuu-de-contenedores-de-china-muestra-que-el-comercio-se-ve-afectado-por-la-1165566867.html

Llegada récord a EEUU de contenedores de China muestra que el comercio "se ve afectado por la incertidumbre"

Llegada récord a EEUU de contenedores de China muestra que el comercio "se ve afectado por la incertidumbre"

17.08.2025

Las importaciones récord de contenedores procedentes de China en los puntos de acceso más transitados de Estados Unidos para productos chinos no solo demuestran la resiliencia del comercio bilateral, sino que también subraya la importancia de promover un entorno comercial más predecible para sostener los beneficios mutuos, afirma el diario Global Times en un reciente editorial.Según apunta el medio, aunque este aumento de la actividad portuaria se debe en parte a la prisa de las empresas por asegurar las importaciones de bienes antes de posibles cambios en la política arancelaria de Washington, las altas cifras ponen de manifiesto la demanda real y sostenida de productos chinos en EEUU.Si bien la complementariedad económica entre China y Estados Unidos y la resiliencia de su relación comercial bilateral se mantienen inquebrantables, esta dinámica fundamental no justifica que las relaciones comerciales se mantengan a la sombra de la incertidumbre generada por el lado estadounidense.Muchos de los problemas en el comercio bilateral se derivan directamente de estas incertidumbres creadas por el lado estadounidense, de acuerdo con la publicación, la cual afirma que pese a que algunos en Washington podrían pensar que aplicar políticas comerciales erráticas les otorgaría la capacidad de imponer condiciones, obtener concesiones y, en última instancia, obtener beneficios desiguales, esta estrategia, basada en la creencia de que la imprevisibilidad fortalece las posiciones negociadoras, ignora la realidad fundamental de que el comercio prospera gracias a la estabilidad, no a la volatilidad. De hecho, estas tácticas han demostrado ser contraproducentes en repetidas ocasiones, apunta el GT.Mientras tanto, la incertidumbre a largo plazo ha impulsado a países como China a intensificar sus esfuerzos para diversificar alianzas económicas, profundizando los lazos comerciales con la ASEAN, África y América Latina, entre otras regiones. A medida que crece esta diversificación, el enfoque estadounidense de aprovechar la incertidumbre para obtener una ventaja podría perder eficacia, lo que también perjudicaría los intereses estadounidenses a medida que China se vuelve menos dependiente del mercado estadounidense.En este contexto, el Global Times señala que aumentar la certidumbre del comercio entre China y Estados Unidos requiere acciones concretas por parte de Washington para reducir la volatilidad. "China siempre se ha adherido a la política nacional fundamental de apertura al mundo exterior, y su política hacia Estados Unidos siempre ha mantenido la continuidad y la estabilidad, comprometida con la creación de un entorno comercial justo, transparente y predecible para las empresas de ambos países. Se espera que Estados Unidos pueda reconocer la complementariedad de las dos economías y el carácter mutuamente beneficioso de la cooperación comercial, y abandonar las prácticas que generan incertidumbre", concluye el artículo.

