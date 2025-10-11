https://noticiaslatam.lat/20251011/rusia-golpea-infraestructuras-energeticas-de-ucrania-en-la-ultima-jornada-de-combates-1167434420.html

Rusia golpea infraestructuras energéticas de Ucrania en la última jornada de combates

Rusia golpea infraestructuras energéticas de Ucrania en la última jornada de combates

Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras energéticas de Ucrania y derribaron 95 drones ucranianos en la última jornada de la operación militar

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 525 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 170 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 165 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 95 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

