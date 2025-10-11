Rusia golpea infraestructuras energéticas de Ucrania en la última jornada de combates
Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras energéticas de Ucrania y derribaron 95 drones ucranianos en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.495 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 525 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 170 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 165 militares.
"Rusia asestó golpes contra infraestructuras de transporte, de combustible y energía utilizadas por las tropas ucranianas, lugares de almacenamiento de armamento y equipo militar de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 148 zonas", informan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 95 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 89.528 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.460 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.598 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.364 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 43.694 vehículos militares especiales.
