Rusia libera 5 localidades y registra casi 10.000 bajas militares ucranianas en una semana
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron cinco localidades en las regiones de Járkov, Zaporozhie y la república popular de Donetsk, durante la última semana, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en el mismo período, Ucrania perdió alrededor de 9.970 soldados, agregan desde el ente castrense.
De acuerdo con el informe semanal del ministerio, los asentamientos de Otrádnoye, en la región de Járkov, Kuzmínovka y Fiódorovka, en la república popular de Donetsk, además de Novovasílevskoye y Novogrigórovka, en la región de Zaporozhie, fueron tomados bajo control de las tropas rusas.
En la noche del 9 al 10 de octubre, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las FFAA de Rusia realizaron un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra instalaciones de infraestructura energética que garantizaban el funcionamiento de las empresas militares de Ucrania.
"Los objetivos del ataque fueron alcanzados. Todos los blancos designados fueron destruidos", precisaron desde la Defensa rusa.
Además, durante la semana, fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo y seis combinados contra la infraestructura ferroviaria y marítima utilizada para el suministro de armas y equipo militar, depósitos de combustible, almacenes y lugares para el lanzamiento de drones.
En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.120 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.575 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 1.115 soldados ucranianos y el grupo Este más de 2.360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 445 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 1.355 militares.
Asimismo, las FFAA de Rusia alcanzaron 12 tanques, incluido un Leopard alemán, 95 vehículos blindados, dos lanzadores del sistema lanzacohetes múltiple Himars y uno del sistema MLRS de producción estadounidense.
En los últimos 7 días, la defensa antiaérea rusa derribó un misil de largo alcance Neptun, 18 bombas guiadas, 30 proyectiles del sistema Himars y 1.719 drones.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 89.433 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.446 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.598 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.348 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 43.620 vehículos militares especiales.
