Rusia libera 5 localidades y registra casi 10.000 bajas militares ucranianas en una semana

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron cinco localidades en las regiones de Járkov, Zaporozhie y la república popular de Donetsk, durante la última semana... 10.10.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con el informe semanal del ministerio, los asentamientos de Otrádnoye, en la región de Járkov, Kuzmínovka y Fiódorovka, en la república popular de Donetsk, además de Novovasílevskoye y Novogrigórovka, en la región de Zaporozhie, fueron tomados bajo control de las tropas rusas.En la noche del 9 al 10 de octubre, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las FFAA de Rusia realizaron un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra instalaciones de infraestructura energética que garantizaban el funcionamiento de las empresas militares de Ucrania.Además, durante la semana, fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo y seis combinados contra la infraestructura ferroviaria y marítima utilizada para el suministro de armas y equipo militar, depósitos de combustible, almacenes y lugares para el lanzamiento de drones.En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.120 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.575 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 1.115 soldados ucranianos y el grupo Este más de 2.360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 445 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 1.355 militares.Asimismo, las FFAA de Rusia alcanzaron 12 tanques, incluido un Leopard alemán, 95 vehículos blindados, dos lanzadores del sistema lanzacohetes múltiple Himars y uno del sistema MLRS de producción estadounidense.En los últimos 7 días, la defensa antiaérea rusa derribó un misil de largo alcance Neptun, 18 bombas guiadas, 30 proyectiles del sistema Himars y 1.719 drones.

