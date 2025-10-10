https://noticiaslatam.lat/20251010/respaldo-evidente-a-las-acciones-de-eeuu-contra-venezuela-por-que-el-nobel-para-machado-es-un-1167400569.html

"Respaldo evidente a las acciones de EEUU contra Venezuela": El Nobel para Machado como un instrumento político

"Respaldo evidente a las acciones de EEUU contra Venezuela": El Nobel para Machado como un instrumento político

Pero eso no es todo: los expertos califican este hecho como la muestra de la naturaleza profundamente politizada del reconocimiento.De acuerdo con el comité del Nobel, determinó darle a Machado este premio por su supuesta lucha a favor de la democracia.No obstante, Caracas ha denunciado en varias ocasiones que María Corina Machado pidió "un ataque contra Venezuela" por parte de Washington en una entrevista televisiva, en la que habló de la presunta "amenaza" que supone el país caribeño para el Hemisferio occidental.Para entender mejor lo ocurrido, el doctor en sociología español José Antonio Ejido explica para Sputnik los personajes y los intereses en juego.¿Quién es María Corina Machado?Para el público internacional que solo ahora escucha su nombre, el profesor Ejido traza un perfil sin rodeos. Ejido sitúa su irrupción en la escena política nacional en el intento de golpe de Estado de abril de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez. "Ella firma en el Palacio de Miraflores el acta de constitución del Gobierno de Carmona", recuerda, un hecho que, para muchos, marca su adhesión a métodos insurreccionales.Sociológicamente, el analista la encuadra en la tradición oligárquica venezolana. "Ella pertenece a los apellidos de lo que el escritor Herrera Luque llamaba 'los amos del Valle', es decir, de las familias oligárquicas, de los dueños del dinero".Su carrera política, señala Ejido, ha estado marcada por una profunda conexión con Estados Unidos. "Nació en Venezuela, pero sus papás, Machado y Zuloaga, la pusieron desde la infancia a educarse en un colegio norteamericano, en inglés, en EEUU. Habla mucho mejor inglés que español criollo". Esta formación, en su opinión, ha moldeado su actuación pública. "En su política está un poco el dramatismo del cine norteamericano, con el que se ha ganado el sector de la población, acostumbrado a ver películas estadounidenses", pondera el especialista.El académico también recuerda su papel en las llamadas "Guarimbas" de 2014 y 2017, "que causaron cientos y miles de víctimas", y sus posteriores llamados a la intervención internacional.Los criterios de un premio desacreditadoAl ser interrogado sobre los criterios que pudieron primar en el Comité Noruego para esta elección, Ejido no duda en calificar al Premio Nobel de la Paz como una herramienta geopolítica. El sociólogo hace un repaso histórico de galardonados que, a su juicio, evidencian esta parcialidad. "Obama ha recibido un premio Nobel de la Paz, responsable, por ejemplo, de la destrucción de Libia (...). Antes se lo dieron a Kissinger, que es responsable del asesinato de un millón de campesinos de Vietnam, de Laos y de Camboya", rescata."Es un premio desacreditado, conectado con algunos sectores de los servicios también de inteligencia norteamericanos", subraya Ejido.El especialista va más allá en su caracterización del país anfitrión del Comité. "Noruega es un país al servicio del Pentágono, de la CIA y de EEUU". Para el analista, la decisión sobre Machado es clara: "Sin duda, esto es un respaldo evidente a los planes de [la Casa Blanca] de agredir militarmente a Venezuela".¿Acelerador de planes de ataque?La concesión del premio a una figura abiertamente partidaria de la intervención extranjera plantea una inquietante pregunta: ¿Esto acelera los planes contra Venezuela? La respuesta del doctor Ejido es clara:Es lo que busca "la Casa Blanca y [Marco] Rubio. Estos nunca van a instaurar su poder norteamericano sin una amplia resistencia del pueblo venezolano", considera.No obstante, el sociólogo apunta a un factor de contención: la fortaleza institucional venezolana. "Venezuela tiene un pueblo muy consciente, un Ejército y milicia muy preparados", agrega.

