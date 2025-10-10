EEUU debe frenar inmediatamente la escalada de tensiones con Venezuela, exige Rusia ante la ONU

En su mensaje, hizo énfasis en que, en caso de continuar estas acciones, la Casa Blanca caerá en "un error irreparable".La reunión del organismo de Naciones Unidas se realiza a petición de Caracas, esto por "la grave escalada de agresiones y despliegue militar sin precedentes de los Estados Unidos en el Caribe", según refirió el Gobierno venezolano.
Vasili Nebenzia, representante permanente de Moscú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), condenó los ataques perpetrados por las fuerzas militares estadounidenses contra navíos venezolanos.
"La situación se agrava cada día. A pocos kilómetros de la costa de ese país, se está produciendo una actividad militar estadounidense a gran escala. Esto constituye una amenaza directa a la paz y la seguridad regional e internacional", declaró Nebenzia en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.
