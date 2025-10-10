Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20251010/eeuu-debe-frenar-inmediatamente-la-escalada-de-tensiones-con-venezuela-exige-rusia-ante-la-onu-1167397631.html
EEUU debe frenar inmediatamente la escalada de tensiones con Venezuela, exige Rusia ante la ONU
EEUU debe frenar inmediatamente la escalada de tensiones con Venezuela, exige Rusia ante la ONU
Sputnik Mundo
Vasili Nebenzia, representante permanente de Moscú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), condenó los ataques perpetrados por las fuerzas militares... 10.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-10T19:41+0000
2025-10-10T19:41+0000
internacional
política
seguridad
vasili nebenzia
eeuu
venezuela
onu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/01/1167073996_0:0:2684:1511_1920x0_80_0_0_d0388c1ba5464461c835684a971d4326.jpg
En su mensaje, hizo énfasis en que, en caso de continuar estas acciones, la Casa Blanca caerá en "un error irreparable".La reunión del organismo de Naciones Unidas se realiza a petición de Caracas, esto por "la grave escalada de agresiones y despliegue militar sin precedentes de los Estados Unidos en el Caribe", según refirió el Gobierno venezolano.
eeuu
venezuela
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/01/1167073996_0:0:2684:2013_1920x0_80_0_0_613a70ac08dd50d1ba8e92dfa84546ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, seguridad, vasili nebenzia, eeuu, venezuela, onu
política, seguridad, vasili nebenzia, eeuu, venezuela, onu

EEUU debe frenar inmediatamente la escalada de tensiones con Venezuela, exige Rusia ante la ONU

19:41 GMT 10.10.2025
© POOL / Acceder al contenido multimediaVasili Nebenzia, embajador ruso ante la ONU
Vasili Nebenzia, embajador ruso ante la ONU - Sputnik Mundo, 1920, 10.10.2025
© POOL
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Vasili Nebenzia, representante permanente de Moscú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), condenó los ataques perpetrados por las fuerzas militares estadounidenses contra navíos venezolanos.
"La situación se agrava cada día. A pocos kilómetros de la costa de ese país, se está produciendo una actividad militar estadounidense a gran escala. Esto constituye una amenaza directa a la paz y la seguridad regional e internacional", declaró Nebenzia en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.
En su mensaje, hizo énfasis en que, en caso de continuar estas acciones, la Casa Blanca caerá en "un error irreparable".
La reunión del organismo de Naciones Unidas se realiza a petición de Caracas, esto por "la grave escalada de agresiones y despliegue militar sin precedentes de los Estados Unidos en el Caribe", según refirió el Gobierno venezolano.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала