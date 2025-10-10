México estrena la Plataforma Nacional de Datos Abiertos: "Hay que transformar los números a información" | Video

La PNDA, uno de los proyectos más relevantes de la ATDT, nació con la finalidad de ser un instrumento que sirva para que las dependencias federales sean más transparentes. Sin embargo, su arranque parece ser incierto debido a la falta de fechas límite para que las dependencias compartan su información. El director de Datos Abiertos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Irving Morales, detalla que, actualmente, la plataforma cuenta con alrededor de 2.000 bases de datos que corresponden a 89 instituciones. No obstante, también se está trabajando con otras 200 dependencias. Una apuesta proactiva En la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, los ciudadanos podrán encontrar las bases de datos que las instituciones quieran abrir. "Es una herramienta de transparencia, pero proactiva", explica Morales, quien abunda que, "desde las instituciones hacia la ciudadanía, se abren bases de datos para que se conozcan los procesos dentro de cada una". Por su parte, el equipo que conforma la Plataforma Nacional de Datos Abiertos tiene la obligación de administrar todas sus bases de datos y revisar que éstas tengan la calidad suficiente para ser publicadas. Una de sus principales labores, sentencia, es trabajar de la mano con las dependencias para que la calidad de los datos y su visualización nunca baje. Así, en una primera etapa el procesamiento de la información está a cargo de la ATDT. No obstante, Morales asevera que la finalidad es que conforme se vaya dando una familiaridad entre las dependencias y la plataforma, cada una de las instituciones suba por sí misma su propia información. "Se le va a dar un usuario y contraseña. Entonces, ya nosotros solamente vamos a estar revisando que lo que publiquen siga teniendo la calidad que necesita, pero por ahora estamos trabajando con cada una de las instituciones para que alcancen estos criterios de calidad", señala. El funcionario agrega que el proceso no ha sido fácil, debido a que, si bien algunas instituciones cuentan con departamentos técnicos y robustos de procesamiento de información, hay algunas otras "que jamás han procesado bases de datos, por lo que les toca aprender desde cómo pasar del Excel a otros formatos". "Transformar datos en información"De acuerdo con Morales, uno de los principales objetivos de la PNDA es quitar la barrera tecnológica entre el acceso a los datos y la población. Y es que, ahonda, esta plataforma está pensada y diseñada con la finalidad de que todos quienes estén interesados en encontrar ciertos datos puedan acceder a ellos sin tener una especialización técnica en el análisis de los mismos."Las plataformas anteriores estaban dirigidas a personas técnicas analistas de datos, que tuvieran la capacidad de descargar datos, y luego, analizarlos en su computadora o en un software especializado. Ahora, nosotros cambiamos todo el enfoque, para que vaya dirigido a la ciudadanía principalmente. Nuestro principal [ángulo] es responder preguntas y no tanto poner a disposición los datos. Esto implica justamente transformar estos datos en información", agrega el titular de Datos Abiertos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.Para hacer esto posible, Morales detalla que el buscador de la plataforma está diseñado de forma tal que, quienes accedan a él, puedan encontrar datos procesados, con visualizaciones claras y contextualizados por medio de etiquetas bien definidas.Actualmente, declara el funcionario, desde la plataforma se contextualiza cada una de las bases de datos a través de los títulos y de las descripciones, "pero también hacemos un trabajo muy importante en que estas descripciones no sean excesivas, no se vuelvan demasiado técnicas, para que el usuario no sienta que está dentro de una plataforma técnica". "Desde mi punto de vista, los datos son necesarios en la actualidad justamente para eso, para poder contextualizar nuestro entender de los sistemas que nos interesan, principalmente el Gobierno", finalizó.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) presentó recientemente la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA), una ambiciosa apuesta que busca abonar a la transparencia gubernamental por medio del análisis de datos y la tecnología. Sputnik habló en exclusiva con el director del proyecto para conocer a fondo los detalles.
La PNDA, uno de los proyectos más relevantes de la ATDT, nació con la finalidad de ser un instrumento que sirva para que las dependencias federales sean más transparentes. Sin embargo, su arranque parece ser incierto debido a la falta de fechas límite para que las dependencias compartan su información.
El director de Datos Abiertos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Irving Morales, detalla que, actualmente, la plataforma cuenta con alrededor de 2.000 bases de datos que corresponden a 89 instituciones. No obstante, también se está trabajando con otras 200 dependencias.
"Estamos trabajando con las casi 300 instituciones para vincularlas, justamente para que entiendan la utilidad de los datos abiertos, la importancia de los datos abiertos y para que cambiemos de paradigma desde algo que es rendición de cuentas a algo que explica el actuar del Gobierno", refiere.
🇲🇽 México estrena la Plataforma Nacional de Datos Abiertos: "Hay que transformar los números a información"
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) de México presentó recientemente la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA), una ambiciosa apuesta… pic.twitter.com/kHklxd60Tr
En la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, los ciudadanos podrán encontrar las bases de datos que las instituciones quieran abrir. "Es una herramienta de transparencia, pero proactiva", explica Morales, quien abunda que, "desde las instituciones hacia la ciudadanía, se abren bases de datos para que se conozcan los procesos dentro de cada una".
"Dentro de los lineamientos sí se les se les obliga a publicar y estar publicando. Hay pautas de qué es lo que tienen que publicar: información que sea relevante, transparente, que hable de su actuar, que facilite el conocimiento de las actividades que realizan. Pero sí, mucho de esto es a través de vinculación, no es una obligación que ellos tengan de publicar tal o cual base", agrega.
Por su parte, el equipo que conforma la Plataforma Nacional de Datos Abiertos tiene la obligación de administrar todas sus bases de datos y revisar que éstas tengan la calidad suficiente para ser publicadas.
Una de sus principales labores, sentencia, es trabajar de la mano con las dependencias para que la calidad de los datos y su visualización nunca baje.
Así, en una primera etapa el procesamiento de la información está a cargo de la ATDT. No obstante, Morales asevera que la finalidad es que conforme se vaya dando una familiaridad entre las dependencias y la plataforma, cada una de las instituciones suba por sí misma su propia información.
"Se le va a dar un usuario y contraseña. Entonces, ya nosotros solamente vamos a estar revisando que lo que publiquen siga teniendo la calidad que necesita, pero por ahora estamos trabajando con cada una de las instituciones para que alcancen estos criterios de calidad", señala.
El funcionario agrega que el proceso no ha sido fácil, debido a que, si bien algunas instituciones cuentan con departamentos técnicos y robustos de procesamiento de información, hay algunas otras "que jamás han procesado bases de datos, por lo que les toca aprender desde cómo pasar del Excel a otros formatos".
"Transformar datos en información"
De acuerdo con Morales, uno de los principales objetivos de la PNDA es quitar la barrera tecnológica entre el acceso a los datos y la población. Y es que, ahonda, esta plataforma está pensada y diseñada con la finalidad de que todos quienes estén interesados en encontrar ciertos datos puedan acceder a ellos sin tener una especialización técnica en el análisis de los mismos.
"Nosotros queríamos que el público objetivo de la plataforma creciera y que la gente pudiera entrar y consultar sin tener habilidades técnicas. Esto requiere que transformemos los datos en información (...)", dice
"Las plataformas anteriores estaban dirigidas a personas técnicas analistas de datos, que tuvieran la capacidad de descargar datos, y luego, analizarlos en su computadora o en un software especializado. Ahora, nosotros cambiamos todo el enfoque, para que vaya dirigido a la ciudadanía principalmente. Nuestro principal [ángulo] es responder preguntas y no tanto poner a disposición los datos. Esto implica justamente transformar estos datos en información", agrega el titular de Datos Abiertos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Para hacer esto posible, Morales detalla que el buscador de la plataforma está diseñado de forma tal que, quienes accedan a él, puedan encontrar datos procesados, con visualizaciones claras y contextualizados por medio de etiquetas bien definidas.
Actualmente, declara el funcionario, desde la plataforma se contextualiza cada una de las bases de datos a través de los títulos y de las descripciones, "pero también hacemos un trabajo muy importante en que estas descripciones no sean excesivas, no se vuelvan demasiado técnicas, para que el usuario no sienta que está dentro de una plataforma técnica".
"Venimos de muchos años en donde se maneja a los datos como si fueran la nueva cura, ¿no? Donde van a resolver todo, donde dicen la verdad. Considero que eso hizo muchísimo daño; ahora estamos pasando a una nueva etapa en donde entendemos que los datos son solamente una fuente más (...)", considera Morales.
"Desde mi punto de vista, los datos son necesarios en la actualidad justamente para eso, para poder contextualizar nuestro entender de los sistemas que nos interesan, principalmente el Gobierno", finalizó.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).