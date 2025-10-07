https://noticiaslatam.lat/20251007/la-mitad-de-los-partidos-en-mexico-no-presentan-sus-informes-de-gastos-como-ordena-la-ley-1167237794.html

La mitad de los partidos en México no presentan sus informes de gastos como ordena la ley

La mitad de los partidos en México no presentan sus informes de gastos como ordena la ley

Sputnik Mundo

De acuerdo a una investigación del diario 'La Jornada', la mitad de las formaciones políticas del país latinoamericano no informa sobre los gastos que realiza... 07.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-07T08:23+0000

2025-10-07T08:23+0000

2025-10-07T08:23+0000

américa latina

méxico

instituto nacional electoral (ine) de méxico

partido verde ecologista de méxico (pvem)

morena

partido revolucionario institucional (pri)

partido acción nacional (pan)

la jornada

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/07/1167248756_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_73e5f2c6e54fe8fe0d380dff4ca2f625.jpg

El artículo explica que los partidos políticos en México, tanto los seis con registro nacional (PAN, PRI, PT, PVEM, MC y Morena) como los 64 con inscripción local, recibieron más de 14.000 millones de pesos para el ejercicio de 2025. Este presupuesto resulta superior a la suma de los recursos otorgados a dependencias clave del Gobierno federal, como las secretarías de Gobernación y de Economía, cuyo presupuesto combinado es de 12.711,3 millones de pesos para el mismo año.Del total de recursos, más de 7.354 millones de pesos fueron asignados únicamente a los seis partidos con registro nacional, un monto que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya aprobó incluso para el año 2026, por 7.737 millones de pesos. A nivel estatal, los partidos locales reciben 6.651,8 millones de pesos, repartidos por los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples). Ejemplos de estos montos incluyen los 984 millones de pesos destinados a las representaciones estatales en el Estado de México.Pese a que el manejo de estas prerrogativas es una obligación legal, el reportaje subraya una grave deficiencia en la rendición de cuentas y la transparencia. La mitad de los partidos políticos no informa sobre los gastos que realiza en sus reportes públicos, afirma el diario, que añade que el resto de las fuerzas políticas apenas comprueba una fracción de sus contratos, "generando opacidad en el uso del dinero público destinado a la promoción de la democracia".Los reportes de transparencia disponibles, revisados por el diario, arrojan que una porción significativa de los gastos se destina a la adquisición de material de promoción como gorras, mochilas, playeras, banderas y el financiamiento de campañas en redes sociales.El artículo destaca el caso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en el pasado ha destinado casi la mitad de sus ingresos anuales a la compra de artículos promocionales como mochilas, un patrón que se repite en otras fuerzas políticas.La Jornada reporta además que el tema de la regulación, monto y transparencia de las prerrogativas ha sido llamativamente marginado durante los foros para la reforma electoral en curso.Los debates han sido acaparados por asuntos como la continuidad de las legislaturas plurinominales, el voto electrónico o la permanencia de los Oples, mientras que la regulación del gasto de los partidos solo ha sido expuesta por unos cuantos ponentes, sin que se aterrice en propuestas concretas para imponer nuevas formas de control y transparencia.

https://noticiaslatam.lat/20250804/el-pan-debe-actualizar-sus-propuestas-y-alejarse-del-pri-advierte-su-secretaria-juvenil-1165082917.html

https://noticiaslatam.lat/20251006/1167218549.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, instituto nacional electoral (ine) de méxico, partido verde ecologista de méxico (pvem), morena, partido revolucionario institucional (pri), partido acción nacional (pan), la jornada