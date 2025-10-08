https://noticiaslatam.lat/20251008/control-de-danos-milei-pierde-a-su-principal-candidato-ligado-a-un-presunto-narcotraficante-1167279738.html

"Control de daños": Milei pierde a su principal candidato, ligado a un presunto narcotraficante

"Control de daños": Milei pierde a su principal candidato, ligado a un presunto narcotraficante

Sputnik Mundo

José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional después de reconocer reiterados viajes en el avión privado de Federico Machado, acusado de... 08.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-08T02:40+0000

2025-10-08T02:40+0000

2025-10-08T02:40+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

política

javier milei

buenos aires

la libertad avanza

josé luis espert

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/08/1167276417_451:737:2700:2002_1920x0_80_0_0_3ab41379c6868d6b5ec64ec9efe9576b.jpg

El presidente de Argentina, Javier Milei, perdió a su principal candidato a las elecciones legislativas, en medio de un escándalo por presuntos vínculos con el narcotráfico. El diputado nacional José Luis Espert renunció a su postulación para encabezar la lista libertaria en la provincia de Buenos Aires, después de admitir su vínculo con Federico Fred Machado, acusado de narcotraficante por la Justicia de Estados Unidos, que hace unas horas consiguió su extradición.La noticia sacude el tablero político a menos de 20 días de los comicios del 26 de octubre, en los que La Libertad Avanza buscará revertir el duro revés sufrido en las urnas en el distrito bonaerense a principios de septiembre, cuando perdió contra el peronismo por una contundente diferencia de 47% a 34%.El alcance de la noticia no se limita a la arena electoral. Tras el avance de la carrera hacia los comicios, Espert anunció su renuncia a la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, instancia clave para el tratamiento de la "ley de leyes" enviada por el presidente Milei para el 2026.La investigación, realizada por el periodista Sebastián Lacunza en ElDiarioAr, reveló que una empresa ligada a Machado transfirió 200.000 dólares a una cuenta de Espert en el banco estadounidense Morgan Stanley, como parte de un acuerdo financiero más amplio. Si bien el diputado negó cualquier vínculo, los registros hallados forzaron al legislador a reconocer la relación y, luego, a dimitir a la postulación electoral.De este modo, el Gobierno termina cediendo a las presiones que se habían recrudecido en las últimas horas, cuando la oposición legislativa había presentado un pedido formal de remoción de Espert de su rol en la estratégica Comisión.La salida del legislador fue resistida hasta último momento por Milei, quien había sido el principal impulsor de su candidatura, con vistas a un potencial salto hacia la gobernación de Buenos Aires en 2027.En ese marco emerge un dato llamativo: el presidente comparte abogado con Fred Machado. Francisco Oneto, quien representa al presunto narcotraficante en los tribunales argentinos, es el defensor del mandatario en causas sensibles como la de la criptomoneda $LIBRA. El vínculo trasciende al plano judicial: Oneto había sido designado por el propio Milei como candidato a vicegobernador de Buenos Aires por La Libertad Avanza en las elecciones del 2023.La reacción del mandatario fue inmediata: una vez que la Corte Suprema de Justicia argentina autorizó la extradición a Estados Unidos del acusado, Milei adelantó que tomaría todas las medidas necesarias para avanzar con el proceso. En un comunicado, la Oficina del presidente ratificó su compromiso "en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado".En la dinámica parlamentaria, el Gobierno también pierde a un alfil que se probó eficiente en instancias como el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2025, enviado al Congreso el año pasado. Ahí, Espert logró dilatar los tiempos lo suficiente como para que la Casa Rosada pudiera terminar prorrogando el del año anterior, dejando a discreción la actualización de las partidas presupuestarias, instancia fundamental para sostener el ajuste fiscal pregonado por el Ejecutivo.Crónica de una renuncia anunciadaSegún el experto, el caso del ahora excandidato resultaba "una mancha peligrosísima de la que cada vez más periodistas y dirigentes venían alertando". En ese marco, el consultor remarcó que "habida cuenta de las dificultades que viene acumulando La Libertad Avanza después de la derrota en Buenos Aires, no tenía ningún sentido quedar pegados a una figura con un vínculo cada vez más probado con un presunto delincuente de esta envergadura"."Creo que la reacción llega tarde, porque desde hacía un par de días que ya era público el caso. Me parece que esto respondió a la expectativa que había depositado Milei en su principal candidato en estas elecciones", destacó el analista.El costo interno Si bien la marginación de Espert de la contienda electoral debería amortiguar el impacto de la investigación judicial en curso, el contexto en el cual se inscribe da cuenta de la gravedad del caso. Consultado por Sputnik, el sociólogo Roberto Bacman estimó que "es muy probable que, cuando tengamos novedades, esto termine afectando indirectamente al Gobierno, porque es el espacio que sostuvo a este diputado a toda costa".De acuerdo con el analista, la noticia "llega en un momento muy difícil para la Casa Rosada, que en el plano económico sigue sin calmar la incertidumbre en materia cambiaria y que carga las expectativas hacia una devaluación post elecciones, lo que lleva a pensar en un nuevo salto inflacionario. Lo último que necesitaba era llevar como candidato a una persona vinculada con un sospechoso".No obstante, el investigador consideró que el oficialismo "todavía tiene margen para mejorar su imagen hacia las elecciones. Hay que recordar que es el único partido que se presenta en todas las provincias, y que siempre hay un fuerte voto antiperonista que Milei va a retener, pero la pregunta es hasta qué punto estos casos no llevan a un costo en su base electoral".

https://noticiaslatam.lat/20251006/el-gobierno-recibio-muchas-presiones-para-bajar-la-candidatura-de-espert-pese-al-apoyo-de-milei-1167229580.html

https://noticiaslatam.lat/20251003/nuevo-reves-para-milei-financiamiento-universitario-y-emergencia-pediatrica-vuelven-a-ser-ley-1167148317.html

https://noticiaslatam.lat/20251003/el-candidato-bonaerense-jose-luis-espert-de-ella-se-defendio-de-supuestos-vinculos-con-un-narco-1167145187.html

buenos aires

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

💬 opinión y análisis, política, javier milei, buenos aires, la libertad avanza, josé luis espert